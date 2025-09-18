Собеседования с кандидатами в апелляционные суды – 7 проблемных ситуаций, возникших у победителей конкурса и пока что остающихся без разрешения

От Высшего совета правосудия ожидают четких ответов на вопросы, на которые не смогла ответить ВККС.

Высший совет правосудия 16 сентября 2025 года начал рассмотрение рекомендаций ВККС о назначении на должности судей апелляционных судов.

Напомним, 15 августа Высшая квалификационная комиссия судей внесла на рассмотрение Высшего совета правосудия рекомендации о назначении на должности судей апелляционных административных судов 42 победителей соответствующего конкурса, а также рекомендации о назначении 55 победителей конкурса на должности судей апелляционных хозяйственных судов.

Вместе с тем, финальная часть конкурса – собеседования, оставила неоднозначное впечатление, как из-за разницы в подходах Комиссии к определенным категориям кандидатов на должности судей (члены Высшего совета правосудия, родственники членов ВККС и ВСП), так и из-за дискуссионного отношения членов Комиссии к определенным нюансам из биографий претендентов на должности судей апелляционных судов.

По итогам конкурса на должности судей апелляционных судов можно выделить следующие проблемные ситуации:

1. В ВККС, как раньше и в ВСП, похоже, не совсем определились, как трактовать ситуации, когда кандидат на должность судьи во время полномасштабного вторжения вдруг поступает на дневную аспирантуру с получением соответствующей отсрочки.

В современных реалиях, такие действия кандидата фактически можно трактовать по-разному – либо как «законное» уклонение от мобилизации, либо как стремление кандидата к саморазвитию.

В такой ситуации, например, оказался адвокат из Харькова Дмитрий Шаповал, ставший победителем конкурса на должность судьи Западного апелляционного хозяйственного суда (г. Львов).

С 2022 года Дмитрий Шаповал является аспирантом кафедры земельного и аграрного права Национальной юридической академии им. Я. Мудрого.

Члены ВККС, несмотря на некоторые дискуссии, все же отнесли вступление кандидата в аспирантуру во время войны к положительному явлению.

2. Несколько меркантильное отношение некоторых кандидатов на должности судей к будущей профессии

Во время собеседований неоднократно имели место ситуации, когда соискатели должностей судей апелляционных судов прямо сообщали, что важным стимулом их участия в конкурсе является размер судейского вознаграждения судьи апелляционной инстанции (т. е. возможность зарабатывать более 100 тыс. гривен в месяц).

Например, адвокат и доцент кафедры гражданского и хозяйственного права факультета № 2 Донецкого государственного университета внутренних дел (г. Кривой Рог) Наталья Макаренко, ставшая победителем конкурса на должность судьи Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда (г. Одесса), достаточно просто объяснила свою мотивацию участия в конкурсе в апелляционные суды:

«Считаю себя успешным адвокатом и привыкла к определенному уровню обеспечения. Судейское вознаграждение судьи первой инстанции меня не устраивает».

3. Проявления своеобразной «двойной морали» у некоторых участников конкурса, которые накануне конкурса критиковали положение дел в судебной власти, но уже во время собеседований говорили совсем о другом.

Например, уже упомянутый адвокат Дмитрий Шаповал писал в своем мотивационном письме, составленном им для участия в конкурсе на должности судей апелляционных судов:

«Мне не нравится наше судопроизводство по своему содержанию. До начала полномасштабного вторжения у меня был острый профессиональный кризис и даже определенная фрустрация, ведь я не чувствовал, что мои усилия в делах, хоть как-то влияют на результат. <….>. Получая решение за решением в судах, в которых судьи либо не изучали доказательства вообще, либо игнорировали выводы и правовые позиции Верховного Суда, либо просто судили по «дворовой» справедливости».

А уже во время собеседования с членами ВККС Дмитрий Шаповал рассказывал следующее:

«Сейчас я бы не использовал такие формулировки. Мне стыдно, что я вспомнил о «дворовом» правосудии. Когда я стал кандидатом в судьи, я стал по-другому размышлять о судебной системе и стал пытаться понять суть проблем судебной власти».

В похожей ситуации оказался и представитель научного сообщества, член Высшего совета правосудия Николай Мороз.

В своем мотивационном письме на должность члена ВСП, а также во время собеседования с народными депутатами – членами Комитета ВРУ по вопросам правовой политики, 13 июля 2022 года Николай Мороз раскритиковал положение дел в судебной власти.

«Современное состояние судебной системы в Украине, которая призвана обеспечить доступное, справедливое, эффективное судопроизводство, нуждается, прежде всего, в восстановлении доверия общества к органам судебной власти. В том числе это должно быть достигнуто посредством обновления и формирования корпуса судей в соответствии с международными стандартами. Эффективно осуществлять правосудие может только независимый и беспристрастный, компетентный и добропорядочный Суд», – отмечал Николай Мороз уже в своем мотивационном письме на должность члена ВСП.

Однако уже во время собеседования с членами ВККС в 2025 году Николай Мороз сообщил следующее:

«Когда я проходил собеседование в Комитете ВРУ по вопросам правовой политики, то тогда я еще не был членом Высшего совета правосудия. Поэтому тогда я мог позволить себе достаточно критические замечания. Сейчас я считаю, что мои замечания, как действующего члена ВСП, все же могут оказать влияние на авторитет Верховного Суда. Позвольте мне воздержаться от ответа, это будет неэтично с моей стороны», – сообщил Николай Мороз.

4. Некоторые кандидаты на должности судей во время собеседований, вероятно, наговорили лишнего, откровенно рассказывая о своем отношении к тем или иным судам.

Так, достаточно откровенную оценку состоянию судопроизводства в Шестом апелляционном административном суде дала во время собеседования адвокат и экс-начальник юридического департамента АО «Черноморнефтегаз» Юлия Тереза.

«К сожалению, как следует из моего личного опыта, доказать свою правоту в суде апелляционной инстанции, если ты проиграл первую инстанцию, в Киеве крайне тяжело. Возможно, в столице более строгие правила. У меня создавалось впечатление, что не очень настроена апелляционная инстанция вникать в тонкости, которые позволят пересмотреть дело. Мне удавалось доказать правоту в других апелляционных административных судах, но в Киеве все иначе», – рассказала членам ВККС Юлия Тереза.

Вместе с тем, как победительница конкурса, Юлия Тереза выбрала местом своей судейской карьеры именно Шестой апелляционный административный суд.

5. ВККС так и не смогла окончательно определиться, была ли практика бессрочных командировок судей в 2022-2023 годах, которые при отсутствии полномочных составов ВСП и ВККС осуществлял тогдашний председатель Верховного Суда Всеволод Князев, положительным или отрицательным явлением.

Напомним, что, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», Высший совет правосудия, ВККС и Совет судей Украины в целом отнеслись негативно к такой практике, назвав ее «непрозрачной», «нелогичной» и «непоследовательной».

В частности, такие командировки нередко осуществлялись не в те суды, на которые изменялась территориальная подсудность дел судов, где судьи осуществляли правосудие до начала полномасштабного вторжения, а в суды по всей стране, фактически без учета текущей нагрузки на судей этих судов.

Проблема с бессрочными командировками также состоит в том, что командированные судьи на самом деле навсегда стали судьями тех судов, в которые они были откомандированы, хотя, согласно Закону «О судоустройстве и статусе судей», бессрочный перевод судьи может происходить только по результатам конкурса на вакантную должность судьи.

В связи с этим, у Общественного совета добропорядочности возникли претензии к судье Николаевского окружного административного суда Анне Лебедевой, которая 22 августа 2022 года была бессрочно переведена ​​в состав Одесского окружного административного суда.

ОСД обратил внимание, что бессрочная командировка судьи в Одессу была, вероятно, неслучайной, поскольку Анна Лебедева и Всеволод Князев были хорошо знакомы – до 2017 года Всеволод Князев был председателем Николаевского окружного административного суда.

А во время конкурса на должности судей апелляционных судов, который был объявлен в 2019 году (не состоялся), среди лиц, которые могут дать соответствующую рекомендацию, Анна Лебедева отметила все того же Всеволода Князева.

6. ВККС фактически не дала оценку ситуациям, когда кандидаты на должности судей апелляционных судов неудачно «выступили» во время других конкурсов, не обязательно связанных с судебной властью.

В такой ситуации оказался, в частности, инспектор (помощник) председателя ВККС Андрея Пасечника и победитель конкурса на должность судьи Седьмого апелляционного административного суда (г. Винница) Руслан Раимов.

Во время конкурса на должности прокуроров Офиса Генпрокурора, 25 сентября 2020 года Вторая кадровая комиссия по отбору на вакантные должности прокуроров Офиса Генпрокурора, по итогам собеседования, признала Руслана Раимова не соответствующим требованиям профессиональной добропорядочности.

Таким образом, может возникнуть странная ситуация, когда судьей апелляционного суда может стать кандидат, к которому возникли критические замечания в другой конкурсной процедуре.

7. ВККС не всегда должным образом мотивировала свои решения относительно кандидатов на должности судей, к которым приковано наибольшее внимание – членам ВСП и родственников членов ВККС и ВСП.

Как известно, указанная категория кандидатов получила высокие и очень высокие баллы по итогам конкурса, что позволило им «организованной группой» претендовать на должности судей одного из наиболее престижных судов страны – Северного апелляционного хозяйственного суда.

Вместе с тем, было далеко не всегда понятно, что конкретно так понравилось членам ВККС во время собеседований с членами ВСП или родственниками членов ВККС и ВСП.

Например, во время собеседования с супругой экс-замглавы ВСП Дмитрия Лукьянова Анной Пономаревой, которая является доцентом кафедры теории и истории права Национального юридического университета им. Я. Мудрого, можно было узнать о том, что кандидат хорошо владеет английским языком и увлекается психологией.

Также можно было услышать, что претендентка хочет быть полезной народу Украины, а едва ли не единственные проблемы, которые возникали у Анны Пономаревой за все время ее научно-административной деятельности, были связаны со спорами со студентами относительно полученных ими оценок и с сокращением штата ее кафедры уже во время полномасштабного вторжения.

Какие же конкретно профессиональные и моральные качества Анны Пономаревой, по мнению ВККС, дают основания полагать, что она будет успешной и эффективной судьей апелляционного хозяйственного суда, Комиссия ни публично, ни в своем письменном решении не сообщила.

