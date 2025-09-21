Практика судов
В Киеве произошла массовая драка — полиция задержала девять человек, видео

12:20, 21 сентября 2025
В Соломенском районе столицы после закрытия развлекательного заведения произошла массовая драка.
В Киеве произошла ночная массовая драка в Соломенском районе. Правоохранители задержали девять участников конфликта.

Вчера около 22:40 между двумя компаниями разразился спор, который перерос в драку на улице после закрытия развлекательного заведения в Соломенском районе.

Прибыв на место, полицейские прекратили стычку и доставили девять участников конфликта в территориальное подразделение.

Устанавливаются все участники потасовки.

Видео драки распространили местные Телеграм-каналы.

