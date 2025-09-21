Практика судов
ТЦК требует оригиналы документов для выполнения решения ВЛК: что делать военнообязанному

12:57, 21 сентября 2025
Требование воинских частей или ТЦК представлять только подлинники документов не соответствует действующим правилам.
Житомирский областной ТЦК объясняет, что делать, если в воинской части или ТЦК требуют оригиналы документов для выполнения решения ВЛК.

В случае если настаивают на личной доставке оригиналов документов или отказывают в использовании электронного документооборота, следует сделать следующее:

– Обратиться к руководству воинской части или госпиталя поможет выяснить причины такого требования.

- Напомнить, что согласно постановлению Кабинета Министров №901 от 23 августа 2023 года, во время действия особого периода обмен медицинскими и другими документами между госпиталями, ТЦК и воинскими частями может осуществляться в электронной форме.

– Если вопрос не решается, следует обратиться на горячую линию Министерства обороны.

В ТЦК отметили, что документы можно представлять электронно.

