ТЦК вимагає оригінали документів для виконання рішення ВЛК: що робити військовозобовʼязаному

Вимога військових частин чи ТЦКподавати лише оригінали документів не відповідає чинним правилам.

Житомирський обласний ТЦК пояснює, як діяти, якщо у військовій частині або ТЦК вимагають оригінали документів для виконання рішення ВЛК.

У разі, якщо наполягають на особистій доставці оригіналів документів або відмовляють у використанні електронного документообігу, варто зробити наступне:

- Звернутися до керівництва військової частини або шпиталю допоможе з’ясувати причини такої вимоги.

- Нагадати , що згідно з постановою Кабінету Міністрів №901 від 23 серпня 2023 року, під час дії особливого періоду обмін медичними та іншими документами між шпиталями, ТЦК та військовими частинами може здійснюватися в електронній формі.

- Якщо питання не вирішується, слід звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони.

У ТЦК зауважили, що документи можна подавати електронно.

