Работа в выходные: как ее оплачивают во время военного положения

10:48, 21 сентября 2025
В период военного положения действуют особые правила организации трудовых отношений.
Организация трудовых отношений в период действия военного положения претерпела определённые изменения, в частности в части порядка привлечения работников к работе в выходные дни.

Тем не менее, несмотря на обновление правовых норм, базовые принципы компенсации за выполнение трудовых обязанностей в нерабочие дни остаются действующими, за исключением случаев, когда иное предусмотрено индивидуальным трудовым договором или внутренними нормативными актами предприятия, учреждения или организации.

Главное управление Государственной службы Украины по вопросам труда в Кировоградской области обращает внимание на то, что согласно части 6 статьи 6 Закона Украины №2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», во время действия военного положения нормы статьи 73 Кодекса законов о труде Украины не применяются. Это означает, что официальными выходными днями, как и ранее, остаются только суббота и воскресенье.

В случае, если работодатель устанавливает норму продолжительности рабочего времени, превышающую общепринятую согласно действующему законодательству, такая работа должна оплачиваться с соответствующим повышением — пропорционально превышению объема выполненной работы. Это обеспечивает сохранение справедливого подхода к оплате труда в условиях особого режима.

Таким образом, выполнение трудовых обязанностей в выходные дни во время действия военного положения компенсируется так же, как и в мирное время. Работник имеет право выбора формы компенсации — либо предоставление другого дня отдыха (так называемого отгула), либо выплата денежной компенсации в двойном размере.

Выбор конкретного вида компенсации согласовывается между работником и работодателем до издания соответствующего приказа. Важно, что именно работник имеет право выбрать наиболее удобный для себя вариант компенсации, что гарантирует соблюдение его трудовых прав даже в условиях чрезвычайной ситуации.

