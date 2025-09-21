Робота у вихідні: як її оплачують під час воєнного стану

У період воєнного стану діють особливі правила організації трудових відносин.

Організація трудових відносин у період дії воєнного стану зазнала певних змін, зокрема щодо порядку залучення працівників до роботи у вихідні дні.

Проте, незважаючи на оновлення правових норм, базові принципи компенсації за виконання трудових обов’язків у неробочі дні залишаються чинними, за винятком випадків, коли інше передбачено індивідуальним трудовим договором або внутрішніми нормативними актами підприємства, установи чи організації.

Головне управління Держпраці у Кіровоградській області звертає увагу на те, що згідно з частиною 6 статті 6 Закону України №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», під час дії воєнного стану норми статті 73 Кодексу законів про працю України не застосовуються. Це означає, що офіційними вихідними днями, як і раніше, залишаються лише субота та неділя.

У випадку, коли роботодавець встановлює норму тривалості робочого часу, що перевищує загальноприйняту згідно з чинним законодавством, така праця має оплачуватися із відповідним підвищенням — пропорційно до перевищення обсягу виконаної роботи. Це забезпечує збереження справедливого підходу до оплати праці в умовах особливого режиму.

Отже, виконання трудових обов’язків у вихідні дні під час воєнного стану компенсується так само, як і в мирний час. Працівник має право вибору форми компенсації — або надання іншого дня відпочинку (так званий відгул), або виплата грошової компенсації у подвійному розмірі.

Вибір конкретного виду компенсації узгоджується між працівником і роботодавцем до видання відповідного наказу. Важливо, що саме працівник має право обирати зручний для себе варіант компенсації, що гарантує дотримання його трудових прав навіть в умовах надзвичайної ситуації.

