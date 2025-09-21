Практика судів
  1. В Україні

Робота у вихідні: як її оплачують під час воєнного стану

10:48, 21 вересня 2025
У період воєнного стану діють особливі правила організації трудових відносин.
Робота у вихідні: як її оплачують під час воєнного стану
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Організація трудових відносин у період дії воєнного стану зазнала певних змін, зокрема щодо порядку залучення працівників до роботи у вихідні дні.

Проте, незважаючи на оновлення правових норм, базові принципи компенсації за виконання трудових обов’язків у неробочі дні залишаються чинними, за винятком випадків, коли інше передбачено індивідуальним трудовим договором або внутрішніми нормативними актами підприємства, установи чи організації.

Головне управління Держпраці у Кіровоградській області звертає увагу на те, що згідно з частиною 6 статті 6 Закону України №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», під час дії воєнного стану норми статті 73 Кодексу законів про працю України не застосовуються. Це означає, що офіційними вихідними днями, як і раніше, залишаються лише субота та неділя.

У випадку, коли роботодавець встановлює норму тривалості робочого часу, що перевищує загальноприйняту згідно з чинним законодавством, така праця має оплачуватися із відповідним підвищенням — пропорційно до перевищення обсягу виконаної роботи. Це забезпечує збереження справедливого підходу до оплати праці в умовах особливого режиму.

Отже, виконання трудових обов’язків у вихідні дні під час воєнного стану компенсується так само, як і в мирний час. Працівник має право вибору форми компенсації — або надання іншого дня відпочинку (так званий відгул), або виплата грошової компенсації у подвійному розмірі.

Вибір конкретного виду компенсації узгоджується між працівником і роботодавцем до видання відповідного наказу. Важливо, що саме працівник має право обирати зручний для себе варіант компенсації, що гарантує дотримання його трудових прав навіть в умовах надзвичайної ситуації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи зможуть громадяни вимагати видалення персональних даних з системи соцсфери та дізнатися про операції з їх даними – про що йдеться у прийнятому законі

Виходячи з формулювань закону, запитувати про маніпуляції з персональними даними зможе орган з питань захисту персональних даних, а не власник цих даних.

У Раді заблокували підписання закону про створення двох нових спецсудів

Закон про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду поки не буде підписано – внесена блокуюча постанова.

Кабмін додав Етичну раду і Дорадчу групу експертів до суб’єктів, які мають оприлюднювати відкриті дані

Також уряд додав протоколи Конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду членів ВККС до переліку відкритих даних.

Добір на посади суддів місцевих судів – хто отримав допуск до виконання практичного завдання та коли відбудеться іспит

Виконання практичного завдання відбудеться з 7 по 31 жовтня.

Конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати – призначено перший іспит

1 жовтня кандидати на посади суддів Антикорупційного суду виконають тестування з історії української державності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області