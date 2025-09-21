Утечек из Дии не было — в Минцифры объяснили ситуацию со сливом данных 20 млн украинцев

В Минцифры заявили, что опубликованные файлы это смесь ранее известных сливов из коммерческих источников, которые вручную отредактировали и дополнили поддельными записями.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, депутат Александр Федиенко заявил, что в открытом доступе обнаружили файл с персональными данными более 20 миллионов граждан Украины.

В Министерстве цифровой трансформации прокомментировали информацию, отметив, что никаких утечек из Дии не было, а опубликованные файлы – это смесь ранее известных ливней из коммерческих источников, которые вручную отредактировали и дополнили поддельными записями, чтобы они выглядели как "свежая" база данных.

"После информации о возможном "сливе" наша команда провела расследование и установила: распространенные файлы - фальсификация и не происходят из систем Действия и не являются результатом их излома или утечки. Конкретно — опубликованные файлы это смесь ранее известных "сливов" из коммерческих источников, которые вручную отредактировали и дополнили поддельными записями, чтобы они выглядели как "свежая" база данных. Это типичная практика черного рынка: старые истоки "освежили" поддельными записями, чтобы выдать их за новый массовый ливень и ввести людей в заблуждение", - заявили в Минцифры.

Также в ведомстве отметили, что Дия не хранит персональные данные, а информация подтягивается из государственных реестров в момент запроса и не накапливается в приложении или на портале.

"Дия не хранит персональные данные - система работает по принципу data-in-transit: информация подтягивается из государственных реестров в момент запроса и не накапливается в приложении или на портале", - пояснил Виталий Балашов, заместитель Министра цифровой трансформации по кибербезопасности.

Напомним, Верховная Рада 18 сентября приняла в качестве закона законопроект Кабмина 11377 о Единой информационной системе социальной сферы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в этой информационной системе будет формироваться полная картина о гражданах, ведь к ней будут «стекаться» данные из разных реестров, от информации о ситуации с военным учетом, пересечением границы – к уплате налогов, наличию авто, квартир, земли, открытых исполнительных производств, женитьбе, разводу, рождению детей и т.д.

Как следует из редакции закона, который предлагал Раде принять комитет, человек сможет требовать удаления данных из системы – однако его запрос не обязательно должен быть удовлетворен:

«Субъект персональных данных имеет право подать запрос на источники получения его данных и требовать удаления информации, если ее сбор был осуществлен с нарушением законодательства».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.