Личные данные 20 млн граждан слили в сеть, — нардеп Александр Федиенко

08:58, 21 сентября 2025
Александр Федиенко посоветовал обновить пароли на всех приложениях, почтовом ящике и включить двухфакторную идентификацию.
Народный депутат Александр Федиенко сообщил, что в открытом доступе обнаружили файл с персональными данными более 20 миллионов граждан Украины. По его словам, речь идет об архиве с данными граждан, часть из которых уже находилась в открытом доступе через разные государственные реестры, однако теперь эти данные собраны в единый массив.

Депутат отметил, что в открытом доступе только ограниченный фрагмент, а полный массив предлагают купить.

Федиенко советует обновить пароли на всех приложениях, почтовом ящике, включить двухфакторную идентификацию и, по возможности, заменить финансовый номер телефона.

1. Финансовый номер должен быть публичным.

"То есть, если вы знаете, что у вас один номер на всем, банковская карта, социальные сети, мессенджеры, лучше так не делать. Идеально когда на каждое приложение нуждающееся для подтверждения номер (куда придет sms) иметь отдельные номера", - заявил депутат.

2. Электронные адреса. Установите устойчивый к перебору пароль двухфакторная аутентификация.

"Конечно ваш почтовый ящик, также не должен никак пересекаться с номером мобильного телефона", - сказал Федиенко.

Федиенко не исключает волну фишинговых атак, которая уже начала проявляться, в частности в мессенджерах. Он посоветовал пользователям Telegram проверить раздел активных сессий и убедиться в том, что никто не получил несанкционированный доступ.

Депутат Федиенко также добавил, что наличие утечки номеров телефонов, привязанных к финансовым сервисам или важным аккаунтам, представляет особую угрозу, ведь именно эти данные могут быть использованы для захвата доступа.

Комментируя содержание файла, он отметил, что обнаружил в нем человека, не пользующегося приложением "Дия", но его данные все равно попали в базу.

Напомним, Верховная Рада 18 сентября приняла в качестве закона законопроект Кабмина 11377 о Единой информационной системе социальной сферы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в этой информационной системе будет формироваться полная картина о гражданах, ведь к ней будут «стекаться» данные из разных реестров, от информации о ситуации с военным учетом, пересечением границы – к уплате налогов, наличию авто, квартир, земли, открытых исполнительных производств, женитьбе, разводу, рождению детей и т.д.

Как следует из редакции закона, который предлагал Раде принять комитет, человек сможет требовать удаления данных из системы – однако его запрос не обязательно должен быть удовлетворен:
«Субъект персональных данных имеет право подать запрос на источники получения его данных и требовать удаления информации, если ее сбор был осуществлен с нарушением законодательства».

