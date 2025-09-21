Особисті дані 20 млн громадян злили в мережу, — нардеп Олександр Федієнко

Олександр Федієнко порадив оновити паролі на всіх додатках, поштовій скриньці та увімкнути двофакторну ідентифікацію.

Народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що у відкритому доступі виявили файл з персональними даними понад 20 мільйонів громадян України. За його словами, йдеться про архів із даними громадян, частина з яких уже знаходилась у відкритому доступі через різні державні реєстри, однак тепер ці дані зібрано в єдиний масив.

Депутат зазначив, що наразі у відкритому доступі лише обмежений фрагмент, а повний масив пропонують купити.

Федієнко радить оновити паролі на всіх додатках, поштовій скриньці, увімкнути двофакторну ідентифікацію і, за можливості, замінити фінансовий номер телефону.

1. Фінансовий номер не повинен бути публічним.

"Тобто, якщо ви знаєте, що у вас один номер на всьому, банківська картка, соціальні мережі, месенджери, краще так не робити. Ідеально коли на кожен додаток який потребує для підтвердження номер (куди прийде sms) мати окремі номери", - заявив депутат.

2. Електронні адреси. Треба встановити стійкий до перебору пароль, двофакторну автентифікацію.

"Звісно ваша поштова скринька, також не повинна ніяк перетинатись з номером мобільного телефону", - сказав Федієнко.

Федієнко не виключає хвилю фішингових атак, яка вже почала проявлятись, зокрема в месенджерах. Він порадив користувачам Telegram перевірити розділ активних сесій і переконатися, що ніхто не отримав несанкціонований доступ.

Депутат Федієнко також додав, що наявність у витоку номерів телефонів, прив’язаних до фінансових сервісів або важливих облікових записів, становить особливу загрозу, адже саме ці дані можуть бути використані для захоплення доступу.

Коментуючи зміст файлу, він зазначив, що виявив у ньому людину, яка не користується застосунком "Дія", але її дані все одно потрапили до бази.

Нагадаємо, Верховна Рада 18 вересня прийняла як закон законопроект Кабміну 11377 про Єдину інформаційну систему соціальної сфери.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у цій інформаційній системі буде формуватися повна картина про громадян, адже до неї будуть «стікатися» дані з різних реєстрів, від інформації про ситуацію з військовим обліком, перетином нею кордону – до сплати податків, наявності авто, квартир, землі, відкритих виконавчих проваджень, одруження, розлучення, народження дітей тощо.

Як випливає з редакції закону, яку пропонував Раді прийняти комітет, людина зможе вимагати видалення даних із системи – однак її запит не обов’язково має бути задоволений:

«Суб'єкт персональних даних має право подати запит щодо джерел отримання його даних та вимагати видалення інформації, якщо її збирання було здійснено з порушенням законодавства».

