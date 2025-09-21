Витоків з Дії не було — у Мінцифри пояснили ситуацію зі зливом даних 20 млн українців

У Мінцифри заявили, що опубліковані файли - це суміш раніше відомих зливів з комерційних джерел, які вручну відредагували та доповнили підробними записами.

Як відомо, депутат Олександр Федієнко заявив, що у відкритому доступі виявили файл з персональними даними понад 20 мільйонів громадян України.

У Міністерстві цифрової трансформації прокоментували інформацію, зазначивши, що жодних витоків з Дії не було, а опубліковані файли це суміш раніше відомих зливів з комерційних джерел які вручну відредагували та доповнили підробними записами, щоб вони виглядали як "свіжа" база даних.

"Після інформації про можливий "злив" наша команда провела розслідування і встановила: поширені файли - фальсифікація та не походять із систем Дії і не є результатом їхнього зламу чи витоку. Конкретно — опубліковані файли це суміш раніше відомих "зливів" з комерційних джерел які вручну відредагували та доповнили підробними записами, щоб вони виглядали як "свіжа" база даних. Це типова практика чорного ринку: старі витокис "освіжили" підробленими записами, щоб видати їх за новий масовий злив і ввести людей в оману", — заявили у Мінцифри.

Також у відомстві наголосили, що Дія не зберігає персональних даних, а інформація підтягується з державних реєстрів у момент запиту і не накопичується в застосунку чи на порталі.

"Дія не зберігає персональних даних - система працює за принципом data-in-transit: інформація підтягується з державних реєстрів у момент запиту і не накопичується в застосунку чи на порталі", - пояснив Віталій Балашов, заступник Міністра цифрової трансформації з кібербезпеки та хмар.

Нагадаємо, Верховна Рада 18 вересня прийняла як закон законопроект Кабміну 11377 про Єдину інформаційну систему соціальної сфери.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у цій інформаційній системі буде формуватися повна картина про громадян, адже до неї будуть «стікатися» дані з різних реєстрів, від інформації про ситуацію з військовим обліком, перетином нею кордону – до сплати податків, наявності авто, квартир, землі, відкритих виконавчих проваджень, одруження, розлучення, народження дітей тощо.

Як випливає з редакції закону, яку пропонував Раді прийняти комітет, людина зможе вимагати видалення даних із системи – однак її запит не обов’язково має бути задоволений:

«Суб'єкт персональних даних має право подати запит щодо джерел отримання його даних та вимагати видалення інформації, якщо її збирання було здійснено з порушенням законодавства».

