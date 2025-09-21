Теракт возле ТРЦ в Ровно — будут судить троих мужчин

Враг планировал взрыв возле полиции, но взрывчатка сработала раньше.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровно будут судить троих мужчин за организацию взрыва возле ТРЦ, сообщили в областной прокуратуре.

Как установило следствие, один из фигурантов получил «заказ» через пророссийский Telegram-канал. За 12 тысяч гривен он должен был изготовить самодельное взрывное устройство для теракта возле областного управления полиции.

С этой целью мужчина приобрел у знакомого боевую гранату Ф-1 и запал к ней. Вместе с другим подозреваемым они изготовили взрывчатку в гараже, замаскировали ее в коробке из-под алкоголя и подготовили к транспортировке, приведя в боевое положение.

Однако до места назначения взрывчатка не доехала - устройство сдетонировало заранее, возле одного из ТРЦ в городе. В результате взрыва пострадали два человека, а также были повреждены несколько автомобилей.

Правоохранители оперативно установили круг причастных. Дома у главного исполнителя изъяли еще одну оборонительную осколочную гранату Ф-1 и запал к ней.

Всем троим инкриминируют сразу несколько тяжких преступлений: незаконное приобретение и хранение боеприпасов, изготовление взрывного устройства и покушение на террористический акт, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.