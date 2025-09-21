Практика судов
Теракт возле ТРЦ в Ровно — будут судить троих мужчин

13:51, 21 сентября 2025
Враг планировал взрыв возле полиции, но взрывчатка сработала раньше.
В Ровно будут судить троих мужчин за организацию взрыва возле ТРЦ, сообщили в областной прокуратуре.

Как установило следствие, один из фигурантов получил «заказ» через пророссийский Telegram-канал. За 12 тысяч гривен он должен был изготовить самодельное взрывное устройство для теракта возле областного управления полиции.

С этой целью мужчина приобрел у знакомого боевую гранату Ф-1 и запал к ней. Вместе с другим подозреваемым они изготовили взрывчатку в гараже, замаскировали ее в коробке из-под алкоголя и подготовили к транспортировке, приведя в боевое положение.

Однако до места назначения взрывчатка не доехала - устройство сдетонировало заранее, возле одного из ТРЦ в городе. В результате взрыва пострадали два человека, а также были повреждены несколько автомобилей.

Правоохранители оперативно установили круг причастных. Дома у главного исполнителя изъяли еще одну оборонительную осколочную гранату Ф-1 и запал к ней.

Всем троим инкриминируют сразу несколько тяжких преступлений: незаконное приобретение и хранение боеприпасов, изготовление взрывного устройства и покушение на террористический акт, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

