Теракт возле ТРЦ в Ровно — будут судить троих мужчин

В Ровно будут судить троих мужчин за организацию взрыва возле ТРЦ, сообщили в областной прокуратуре.
Как установило следствие, один из фигурантов получил «заказ» через пророссийский Telegram-канал. За 12 тысяч гривен он должен был изготовить самодельное взрывное устройство для теракта возле областного управления полиции.
С этой целью мужчина приобрел у знакомого боевую гранату Ф-1 и запал к ней. Вместе с другим подозреваемым они изготовили взрывчатку в гараже, замаскировали ее в коробке из-под алкоголя и подготовили к транспортировке, приведя в боевое положение.
Однако до места назначения взрывчатка не доехала - устройство сдетонировало заранее, возле одного из ТРЦ в городе. В результате взрыва пострадали два человека, а также были повреждены несколько автомобилей.
Правоохранители оперативно установили круг причастных. Дома у главного исполнителя изъяли еще одну оборонительную осколочную гранату Ф-1 и запал к ней.
Всем троим инкриминируют сразу несколько тяжких преступлений: незаконное приобретение и хранение боеприпасов, изготовление взрывного устройства и покушение на террористический акт, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
