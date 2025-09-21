Практика судів
  1. В Україні

Теракт біля ТРЦ у Рівному: перед судом постануть троє чоловіків

13:51, 21 вересня 2025
Ворог планував вибух біля поліції, але вибухівка спрацювала раніше.
Теракт біля ТРЦ у Рівному: перед судом постануть троє чоловіків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Рівному судитимуть трьох чоловіків за організацію вибуху біля ТРЦ, повідомили в обласній прокуратурі.

Як встановило слідство, один із фігурантів отримав «замовлення» через проросійський Telegram-канал. За 12 тисяч гривень він мав виготовити саморобний вибуховий пристрій для теракту біля обласного управління поліції.

З цією метою чоловік придбав у знайомого бойову гранату Ф-1 та запал до неї. Разом з іншим підозрюваним вони виготовили вибухівку у гаражі, замаскували її у коробці з-під алкоголю і підготували до транспортування, привівши у бойове положення.

Проте до місця призначення вибухівка не доїхала — пристрій здетонував завчасно, біля одного з ТРЦ у місті. Унаслідок вибуху постраждали двоє людей, а також було пошкоджено декілька автомобілів.

Правоохоронці оперативно встановили коло причетних. Вдома у головного виконавця вилучили ще одну оборонну осколкову гранату Ф-1 та запал до неї.

Усім трьом інкримінують одразу кілька тяжких злочинів: незаконне придбання та зберігання боєприпасів, виготовлення вибухового пристрою та замах на терористичний акт, вчинений групою осіб за попередньою змовою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

теракт Рівне

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У 2026 році прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів і прокурорів залишиться на рівні 2102 грн – проект бюджету

Уряд пропонує залишити 2102 грн для розрахунку окладів суддів і прокурорів.

Проект бюджету на 2026 рік передбачає утворення у міністерствах тимчасових проектних груп, яким будуть виплачувати окрему винагороду

Кабмін вирішив прописати утворення проектних груп у міністерствах в законопроекті про бюджет, а не на рівні підзаконних актів.

Кабмін виключив з плану реформи органів правопорядку пункт про утворення «зовнішнього незалежного органу», відповідального за дисциплінарні процедури

Виключений пункт плану реформи передбачав подання законопроекту щодо утворення зовнішнього незалежного органу, відповідального за дисциплінарні процедури та розгляд скарг на втручання в діяльність працівників органів правопорядку.

Чи зможуть громадяни вимагати видалення персональних даних з системи соцсфери та дізнатися про операції з їх даними – про що йдеться у прийнятому законі

Виходячи з формулювань закону, запитувати про маніпуляції з персональними даними зможе орган з питань захисту персональних даних, а не власник цих даних.

У Раді заблокували підписання закону про створення двох нових спецсудів

Закон про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду поки не буде підписано – внесена блокуюча постанова.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області