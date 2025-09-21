Теракт біля ТРЦ у Рівному: перед судом постануть троє чоловіків

Ворог планував вибух біля поліції, але вибухівка спрацювала раніше.

У Рівному судитимуть трьох чоловіків за організацію вибуху біля ТРЦ, повідомили в обласній прокуратурі.

Як встановило слідство, один із фігурантів отримав «замовлення» через проросійський Telegram-канал. За 12 тисяч гривень він мав виготовити саморобний вибуховий пристрій для теракту біля обласного управління поліції.

З цією метою чоловік придбав у знайомого бойову гранату Ф-1 та запал до неї. Разом з іншим підозрюваним вони виготовили вибухівку у гаражі, замаскували її у коробці з-під алкоголю і підготували до транспортування, привівши у бойове положення.

Проте до місця призначення вибухівка не доїхала — пристрій здетонував завчасно, біля одного з ТРЦ у місті. Унаслідок вибуху постраждали двоє людей, а також було пошкоджено декілька автомобілів.

Правоохоронці оперативно встановили коло причетних. Вдома у головного виконавця вилучили ще одну оборонну осколкову гранату Ф-1 та запал до неї.

Усім трьом інкримінують одразу кілька тяжких злочинів: незаконне придбання та зберігання боєприпасів, виготовлення вибухового пристрою та замах на терористичний акт, вчинений групою осіб за попередньою змовою.

