По словам бывшего главы МИД, выезд молодежи в возрасте 18–22 лет за границу грозит демографическим кризисом в Украине.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что массовый выезд молодых мужчин в возрасте 18–22 лет за границу может иметь серьезные негативные последствия для демографической ситуации в Украине.

По словам Кулебы, Украина уже до войны имела худшую демографическую ситуацию в Европе, а нынешняя динамика только ухудшается. Он отметил, что отток молодежи может привести к необходимости привлечения мигрантов из стран, таких как Бангладеш, Непал, Индия, Филиппины или Вьетнам.

«У нас останется очень много пожилых людей, скажем так, непродуктивных. Повышать пенсионный возраст будет чрезвычайно трудно, потому что молодые люди ходят на протесты, а бабушки и дедушки ходят на выборы. Поэтому они выберут политиков, которые не будут повышать пенсионный возраст. У меня нет конкретной цифры. Но я знаю точно, что мы должны рассчитывать только на тех, кому эта страна нужна, и кто остается готов ее восстанавливать», — подчеркнул бывший министр.

