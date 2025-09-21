Облагаются ли денежные переводы между гражданскими супругами — объяснение ГНС

Поскольку гражданский брак не создает прав и обязанностей супругов, денежные переводы между такими лицами считаются налогооблагаемым доходом.

Налоговики разъяснили, подлежат ли налогообложению денежные переводы между мужчиной и женщиной, проживающими в гражданском браке.

Согласно Семейному кодексу Украины, браком считается только союз, зарегистрированный в государственном органе регистрации актов гражданского состояния. Совместное проживание без такой регистрации не создает правового статуса супругов. Это означает, что между такими лицами не возникает прав и обязанностей супругов, определенных законодательством.

Налоговый кодекс Украины устанавливает, что физическое лицо-резидент, получающее доходы из источников в Украине, является плательщиком налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Доходы, не включаемые в налогооблагаемый доход, четко определены в статье 165 НКУ. Денежные переводы между лицами, не состоящими в зарегистрированном браке, в этот перечень не входят.

Таким образом, перевод средств между мужчиной и женщиной в гражданском браке приравнивается к «другим доходам» и подлежит налогообложению НДФЛ (18%) и военному сбору (1,5%) на общих основаниях.

Кроме того, если перевод осуществляет физическое лицо, не являющееся налоговым агентом (не ФЛП, не независимый профессионал, не юрлицо), то получатель должен самостоятельно включить этот доход в годовую декларацию, подать его в налоговую и уплатить налог.

