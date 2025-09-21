Практика судів
Чи оподатковуються грошові перекази між цивільним подружжям — пояснення ДПС

12:39, 21 вересня 2025
Оскільки цивільний шлюб не створює прав та обов’язків подружжя, грошові перекази між такими особами вважаються оподатковуваним доходом.
Податківці роз’яснили, чи підлягають оподаткуванню грошові перекази між чоловіком і жінкою, які живуть у цивільному шлюбі.

Згідно з Сімейним кодексом України, шлюбом вважається лише союз, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану. Спільне проживання без такої реєстрації не створює правового статусу подружжя. Це означає, що між такими особами не виникає прав і обов’язків подружжя, визначених законодавством.

Податковий кодекс України встановлює, що фізична особа-резидент, яка отримує доходи з джерел в Україні, є платником податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Доходи, які не включаються до оподатковуваного доходу, чітко визначені у статті 165 ПКУ. Грошові перекази між особами, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі, до цього переліку не входять.

Таким чином, переказ коштів між чоловіком і жінкою в цивільному шлюбі прирівнюється до «інших доходів» і підлягає оподаткуванню ПДФО (18%) та військовим збором (1,5%) на загальних підставах.

Крім того, якщо переказ здійснює фізична особа, яка не є податковим агентом (не ФОП, не незалежний професіонал, не юрособа), то отримувач повинен самостійно включити цей дохід до річної декларації, подати її до податкової і сплатити податок.

