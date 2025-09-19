Практика судов
Кабмин добавил Этический совет и Совещательную группу экспертов в перечень субъектов, которые должны публиковать открытые данные

11:35, 19 сентября 2025
Также правительство добавило протоколы Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов ВККС в перечень открытых данных.
Правительство 10 сентября постановлением №1151 внесло изменения в постановления, регулирующие наборы данных, подлежащие обнародованию в форме открытых данных.

Согласно этому Положению, распорядители информации загружают в форме открытых данных набор данных, определенный в перечне наборов данных, подлежащих обнародованию в форме открытых данных.

По сравнению с ранее действующей редакцией, правительство добавило новых субъектов, которые должны обнародовать данные — теперь это также Этический совет, отбирающий членов Высшего совета правосудия, а также Совещательная группа экспертов, проверяющая кандидатов в КСУ.

Кроме того, Кабмин расширил перечень информации, которую должен публиковать в форме открытых данных Высший совет правосудия. Например, это будут также протоколы Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов ВККС и информация о ходе и результатах конкурса на занятие должности члена ВККС.

Также следует отметить, что в соответствии с постановлением все распорядители, то есть и Этический совет, и Совещательная группа экспертов, должны также формировать открытые данные о:

  • Отчетах, в частности, по удовлетворению запросов на информацию.
  • Информации о полученном имуществе (оборудовании, программном обеспечении) в рамках международной технической помощи.
  • Реестре наборов данных, находящихся во владении распорядителя информации, и т. д.

Итак, по новому постановлению, Конституционный Суд Украины должен публиковать:

  • акты КСУ по результатам конституционного производства
  • Перечень определений, принятых по делам, в которых конституционное производство не завершилось
  • акты КСУ по организационным вопросам
  • повестки дня органов КСУ
  • информация о конституционных представлениях, конституционных обращениях, конституционных жалобах, поступивших в КСУ, и состоянии их рассмотрения

Совещательная группа экспертов (по отбору судей КСУ) должна обнародовать следующие данные:

  • Информация о составе Консультативной группы экспертов
  • Повестки дня заседаний Консультативной группы экспертов
  • Протоколы (решения) Консультативной группы экспертов
  • Информация о ходе и результатах оценки моральных качеств и уровня компетентности в сфере права кандидатов на должности судей Конституционного Суда Украины

Государственная судебная администрация

  • Реквизиты для уплаты судебного сбора
  • Единый государственный реестр судебных решений
  • Судебная статистика (годовые отчеты об осуществлении правосудия местными и апелляционными судами)
  • Перечень судов с указанием кода согласно ЕГРПОУ, местонахождения и адресов электронной почты
  • Информация относительно стадий рассмотрения судебных дел
  • Список судебных дел, назначенных к рассмотрению
  • Сведения по делам о банкротстве
  • Протоколы автоматизированного распределения судебных дел между судьями
  • Отчеты об автоматизированном распределении судебных дел между судьями
  • Информация о поступлении судебного сбора

Этический совет (отбирающий членов Высшего совета правосудия)

  • Информация о составе Этического совета
  • Информация о членах Этического совета-докладчиках, назначенных для оценивания действующих членов Высшего совета правосудия и кандидатов
  • Повестки дня заседаний Этического совета
  • Решения Этического совета. Информация о ходе и результатах установления соответствия кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия критерию профессиональной этики и добропорядочности

Высший совет правосудия

  • Решения Высшего совета правосудия, в частности его органов (с фиксацией результатов открытого поименного голосования, кроме случаев проведения голосования в специальном помещении (совещательной комнате))
  • Проекты повесток дня заседаний Высшего совета правосудия (и его дисциплинарных палат)
  • Информация об автоматизированном распределении дел (в частности дисциплинарных жалоб) между членами Высшего совета правосудия и дисциплинарными инспекторами
  • Информация о привлечении судей к дисциплинарной ответственности
  • Реестр сообщений судей о вмешательстве в осуществление правосудия
  • Информация о составе Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов ВККС
  • Информация о составе Конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности руководителя службы дисциплинарных инспекторов ВСП и его заместителя, дисциплинарного инспектора ВСП
  • Протоколы Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов ВККС
  • Протоколы Конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия и его заместителя, дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия
  • Проекты повесток дня заседаний Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины
  • Проекты повесток дня заседаний Конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия и его заместителя, дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия
  • Информация о ходе и результатах конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины
  • Информация о ходе и результатах конкурсов на занятие должностей руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителя, дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия

Высшая квалификационная комиссия судей

  • Решения ВККС
  • Информация о прогнозируемом количестве вакантных должностей судей на текущий год
  • Информация о количестве должностей судей в судах, в том числе вакантных
  • Информация о результатах квалификационного экзамена в рамках процедуры отбора кандидатов на должность судьи
  • Рейтинговые списки кандидатов на должность судьи (в частности в рамках отбора и конкурсов на занятие вакантных должностей)
  • Список кандидатов, зачисленных в резерв для замещения вакантных должностей судей
  • Реестр деклараций родственных связей и добропорядочности
  • Перечень вопросов, выносимых для рассмотрения на заседании ВККС
  • Информация о результатах квалификационного оценивания судей
  • Список судей
  • Сведения относительно эффективности осуществления судопроизводства судьями
  • Информация об автоматизированном распределении дел (документов) между членами ВККС.

Автор: Наталя Мамченко

