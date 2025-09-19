Кабмин добавил Этический совет и Совещательную группу экспертов в перечень субъектов, которые должны публиковать открытые данные

11:35, 19 сентября 2025
Также правительство добавило протоколы Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов ВККС в перечень открытых данных.
Правительство 10 сентября постановлением №1151 внесло изменения в постановления, регулирующие наборы данных, подлежащие обнародованию в форме открытых данных.
Согласно этому Положению, распорядители информации загружают в форме открытых данных набор данных, определенный в перечне наборов данных, подлежащих обнародованию в форме открытых данных.
По сравнению с ранее действующей редакцией, правительство добавило новых субъектов, которые должны обнародовать данные — теперь это также Этический совет, отбирающий членов Высшего совета правосудия, а также Совещательная группа экспертов, проверяющая кандидатов в КСУ.
Кроме того, Кабмин расширил перечень информации, которую должен публиковать в форме открытых данных Высший совет правосудия. Например, это будут также протоколы Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов ВККС и информация о ходе и результатах конкурса на занятие должности члена ВККС.
Также следует отметить, что в соответствии с постановлением все распорядители, то есть и Этический совет, и Совещательная группа экспертов, должны также формировать открытые данные о:
- Отчетах, в частности, по удовлетворению запросов на информацию.
- Информации о полученном имуществе (оборудовании, программном обеспечении) в рамках международной технической помощи.
- Реестре наборов данных, находящихся во владении распорядителя информации, и т. д.
Итак, по новому постановлению, Конституционный Суд Украины должен публиковать:
- акты КСУ по результатам конституционного производства
- Перечень определений, принятых по делам, в которых конституционное производство не завершилось
- акты КСУ по организационным вопросам
- повестки дня органов КСУ
- информация о конституционных представлениях, конституционных обращениях, конституционных жалобах, поступивших в КСУ, и состоянии их рассмотрения
Совещательная группа экспертов (по отбору судей КСУ) должна обнародовать следующие данные:
- Информация о составе Консультативной группы экспертов
- Повестки дня заседаний Консультативной группы экспертов
- Протоколы (решения) Консультативной группы экспертов
- Информация о ходе и результатах оценки моральных качеств и уровня компетентности в сфере права кандидатов на должности судей Конституционного Суда Украины
Государственная судебная администрация
- Реквизиты для уплаты судебного сбора
- Единый государственный реестр судебных решений
- Судебная статистика (годовые отчеты об осуществлении правосудия местными и апелляционными судами)
- Перечень судов с указанием кода согласно ЕГРПОУ, местонахождения и адресов электронной почты
- Информация относительно стадий рассмотрения судебных дел
- Список судебных дел, назначенных к рассмотрению
- Сведения по делам о банкротстве
- Протоколы автоматизированного распределения судебных дел между судьями
- Отчеты об автоматизированном распределении судебных дел между судьями
- Информация о поступлении судебного сбора
Этический совет (отбирающий членов Высшего совета правосудия)
- Информация о составе Этического совета
- Информация о членах Этического совета-докладчиках, назначенных для оценивания действующих членов Высшего совета правосудия и кандидатов
- Повестки дня заседаний Этического совета
- Решения Этического совета. Информация о ходе и результатах установления соответствия кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия критерию профессиональной этики и добропорядочности
Высший совет правосудия
- Решения Высшего совета правосудия, в частности его органов (с фиксацией результатов открытого поименного голосования, кроме случаев проведения голосования в специальном помещении (совещательной комнате))
- Проекты повесток дня заседаний Высшего совета правосудия (и его дисциплинарных палат)
- Информация об автоматизированном распределении дел (в частности дисциплинарных жалоб) между членами Высшего совета правосудия и дисциплинарными инспекторами
- Информация о привлечении судей к дисциплинарной ответственности
- Реестр сообщений судей о вмешательстве в осуществление правосудия
- Информация о составе Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов ВККС
- Информация о составе Конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности руководителя службы дисциплинарных инспекторов ВСП и его заместителя, дисциплинарного инспектора ВСП
- Протоколы Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов ВККС
- Протоколы Конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия и его заместителя, дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия
- Проекты повесток дня заседаний Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины
- Проекты повесток дня заседаний Конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия и его заместителя, дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия
- Информация о ходе и результатах конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины
- Информация о ходе и результатах конкурсов на занятие должностей руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителя, дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия
Высшая квалификационная комиссия судей
- Решения ВККС
- Информация о прогнозируемом количестве вакантных должностей судей на текущий год
- Информация о количестве должностей судей в судах, в том числе вакантных
- Информация о результатах квалификационного экзамена в рамках процедуры отбора кандидатов на должность судьи
- Рейтинговые списки кандидатов на должность судьи (в частности в рамках отбора и конкурсов на занятие вакантных должностей)
- Список кандидатов, зачисленных в резерв для замещения вакантных должностей судей
- Реестр деклараций родственных связей и добропорядочности
- Перечень вопросов, выносимых для рассмотрения на заседании ВККС
- Информация о результатах квалификационного оценивания судей
- Список судей
- Сведения относительно эффективности осуществления судопроизводства судьями
- Информация об автоматизированном распределении дел (документов) между членами ВККС.
Автор: Наталя Мамченко
