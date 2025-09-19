Кабмин добавил Этический совет и Совещательную группу экспертов в перечень субъектов, которые должны публиковать открытые данные

Также правительство добавило протоколы Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов ВККС в перечень открытых данных.

Правительство 10 сентября постановлением №1151 внесло изменения в постановления, регулирующие наборы данных, подлежащие обнародованию в форме открытых данных.

Согласно этому Положению, распорядители информации загружают в форме открытых данных набор данных, определенный в перечне наборов данных, подлежащих обнародованию в форме открытых данных.

По сравнению с ранее действующей редакцией, правительство добавило новых субъектов, которые должны обнародовать данные — теперь это также Этический совет, отбирающий членов Высшего совета правосудия, а также Совещательная группа экспертов, проверяющая кандидатов в КСУ.

Кроме того, Кабмин расширил перечень информации, которую должен публиковать в форме открытых данных Высший совет правосудия. Например, это будут также протоколы Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов ВККС и информация о ходе и результатах конкурса на занятие должности члена ВККС.

Также следует отметить, что в соответствии с постановлением все распорядители, то есть и Этический совет, и Совещательная группа экспертов, должны также формировать открытые данные о:

Отчетах, в частности, по удовлетворению запросов на информацию.

Информации о полученном имуществе (оборудовании, программном обеспечении) в рамках международной технической помощи.

Реестре наборов данных, находящихся во владении распорядителя информации, и т. д.

Итак, по новому постановлению, Конституционный Суд Украины должен публиковать:

акты КСУ по результатам конституционного производства

Перечень определений, принятых по делам, в которых конституционное производство не завершилось

акты КСУ по организационным вопросам

повестки дня органов КСУ

информация о конституционных представлениях, конституционных обращениях, конституционных жалобах, поступивших в КСУ, и состоянии их рассмотрения

Совещательная группа экспертов (по отбору судей КСУ) должна обнародовать следующие данные:

Информация о составе Консультативной группы экспертов

Повестки дня заседаний Консультативной группы экспертов

Протоколы (решения) Консультативной группы экспертов

Информация о ходе и результатах оценки моральных качеств и уровня компетентности в сфере права кандидатов на должности судей Конституционного Суда Украины

Государственная судебная администрация

Реквизиты для уплаты судебного сбора

Единый государственный реестр судебных решений

Судебная статистика (годовые отчеты об осуществлении правосудия местными и апелляционными судами)

Перечень судов с указанием кода согласно ЕГРПОУ, местонахождения и адресов электронной почты

Информация относительно стадий рассмотрения судебных дел

Список судебных дел, назначенных к рассмотрению

Сведения по делам о банкротстве

Протоколы автоматизированного распределения судебных дел между судьями

Отчеты об автоматизированном распределении судебных дел между судьями

Информация о поступлении судебного сбора

Этический совет (отбирающий членов Высшего совета правосудия)

Информация о составе Этического совета

Информация о членах Этического совета-докладчиках, назначенных для оценивания действующих членов Высшего совета правосудия и кандидатов

Повестки дня заседаний Этического совета

Решения Этического совета. Информация о ходе и результатах установления соответствия кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия критерию профессиональной этики и добропорядочности

Высший совет правосудия

Решения Высшего совета правосудия, в частности его органов (с фиксацией результатов открытого поименного голосования, кроме случаев проведения голосования в специальном помещении (совещательной комнате))

Проекты повесток дня заседаний Высшего совета правосудия (и его дисциплинарных палат)

Информация об автоматизированном распределении дел (в частности дисциплинарных жалоб) между членами Высшего совета правосудия и дисциплинарными инспекторами

Информация о привлечении судей к дисциплинарной ответственности

Реестр сообщений судей о вмешательстве в осуществление правосудия

Информация о составе Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов ВККС

Информация о составе Конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности руководителя службы дисциплинарных инспекторов ВСП и его заместителя, дисциплинарного инспектора ВСП

Протоколы Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов ВККС

Протоколы Конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия и его заместителя, дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия

Проекты повесток дня заседаний Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины

Проекты повесток дня заседаний Конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия и его заместителя, дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия

Информация о ходе и результатах конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины

Информация о ходе и результатах конкурсов на занятие должностей руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителя, дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия

Высшая квалификационная комиссия судей

Решения ВККС

Информация о прогнозируемом количестве вакантных должностей судей на текущий год

Информация о количестве должностей судей в судах, в том числе вакантных

Информация о результатах квалификационного экзамена в рамках процедуры отбора кандидатов на должность судьи

Рейтинговые списки кандидатов на должность судьи (в частности в рамках отбора и конкурсов на занятие вакантных должностей)

Список кандидатов, зачисленных в резерв для замещения вакантных должностей судей

Реестр деклараций родственных связей и добропорядочности

Перечень вопросов, выносимых для рассмотрения на заседании ВККС

Информация о результатах квалификационного оценивания судей

Список судей

Сведения относительно эффективности осуществления судопроизводства судьями

Информация об автоматизированном распределении дел (документов) между членами ВККС.

