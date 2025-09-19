Практика судів
Кабмін додав Етичну раду і Дорадчу групу експертів до суб’єктів, які мають оприлюднювати відкриті дані

11:35, 19 вересня 2025
Також уряд додав протоколи Конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду членів ВККС до переліку відкритих даних.
Уряд 10 вересня постановою №1151 вніс зміни до постанов, що регулюють набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

Розпорядники інформації згідно з цим Положенням завантажують у формі відкритих даних набір даних, визначений у переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

Порівняно з раніше чинною редакцію, уряд додав нових суб’єктів, які мають оприлюднювати дані – тепер це також Етична рада, яка відбирає членів Вищої ради правосуддя, а також Дорадча група експертів, яка перевіряє кандидатів до КСУ.

Крім того, Кабмін розширив перелік інформації, яку має оприлюднювати у формі відкритих даних Вища рада правосуддя. Наприклад, це будуть також і протоколи Конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду членів ВККС та інформація про перебіг та результати конкурсу на зайняття посади члена ВККС.

Також слід зауважити, що відповідно до постанови усі розпорядники, тобто, і Етична рада, і Дорадча група експертів мають також формувати відкриті дані про:

  • Звіти, зокрема щодо задоволення запитів на інформацію
  • Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги
  • Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації тощо.

Отже, за новою постановою Конституційний Суд України має оприлюднювати:

  • акти КСУ за результатами конституційного провадження
  • Перелік ухвал, прийнятих у справах, у яких конституційне провадження не завершилося
  • акти КСУ з організаційних питань
  • порядки денні органів КСУ
  • інформація про конституційні подання, конституційні звернення, конституційні скарги, що надійшли до КСУ, та стан їх розгляду

Дорадча група експертів (з відбору суддів КСУ) має оприлюднювати наступні дані:

  • Інформація про склад Дорадчої групи експертів
  • Порядки денні засідань Дорадчої групи експертів
  • Протоколи (рішення) Дорадчої групи експертів
  • Інформація про перебіг та результати оцінки моральних якостей і рівня компетентності у сфері права кандидатів на посади суддів Конституційного Суду України

Державна судова адміністрація

  • Реквізити для сплати судового збору
  • Єдиний державний реєстр судових рішень
  • Судова статистика (річні звіти про здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами)
  • Перелік судів із зазначенням коду згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження та адрес електронної пошти
  • Інформація щодо стадій розгляду судових справ
  • Список судових справ, призначених до розгляду
  • Відомості про справи про банкрутство
  • Протоколи автоматизованого розподілу судових справ між суддями
  • Звіти про автоматизований розподіл судових справ між суддями
  • Інформація про надходження судового збору

Етична рада (яка відбирає членів Вищої ради правосуддя)

  • Інформація про склад Етичної ради
  • Інформація про членів Етичної ради-доповідачів, призначених для оцінювання діючих членів Вищої ради правосуддя та кандидатів
  • Порядки денні засідань Етичної ради
  • Рішення Етичної ради Інформація про перебіг та результати встановлення відповідності кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя критерію професійної етики та доброчесності

Вища рада правосуддя

  • Рішення Вищої ради правосуддя, зокрема її органів (з фіксацією результатів відкритого поіменного голосування, крім випадків проведення голосування у спеціальному приміщенні (нарадчій кімнаті)
  • Проекти порядків денних засідань Вищої ради правосуддя (та її дисциплінарних палат)
  • Інформація про автоматизований розподіл справ (зокрема дисциплінарних скарг) між членами Вищої ради правосуддя та дисциплінарними інспекторам
  • Інформація про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності
  • Реєстр повідомлень суддів про втручання у здійснення правосуддя
  • Інформація про склад Конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду членів ВККС
  • Інформація про склад Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів ВРП та його заступника, дисциплінарного інспектора ВРП
  • Протоколи Конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду членів ВККС
  • Протоколи Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя та його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя
  • Проекти порядків денних засідань Конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
  • Проекти порядків денних засідань Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя та його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя
  • Інформація про перебіг та результати конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
  • Інформація про перебіг та результати конкурсів на зайняття посад керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника, дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя

Вища кваліфікаційна комісія суддів

  • Рішення ВККС
  • Інформація про прогнозовану кількість вакантних посад суддів на поточний рік
  • Інформація про кількість посад суддів у судах, у тому числі вакантних
  • Інформація про результати кваліфікаційного іспиту в межах процедури добору кандидатів на посаду судді
  • Рейтингові списки кандидатів на посаду судді (зокрема в рамках добору та конкурсів на зайняття вакантних посад)
  • Список кандидатів, зарахованих до резерву на заміщення вакантних посад суддів
  • Реєстр декларацій родинних зв’язків та доброчесності
  • Перелік питань, що виносяться для розгляду на засіданні ВККС
  • Інформація про результати кваліфікаційного оцінювання суддів
  • Список суддів
  • Відомості щодо ефективності здійснення судочинства суддями
  • Інформація про автоматизований розподіл справ (документів) між членами ВККС.

Автор: Наталя Мамченко

уряд Кабінет Міністрів України

