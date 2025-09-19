Кабмін додав Етичну раду і Дорадчу групу експертів до суб’єктів, які мають оприлюднювати відкриті дані

11:35, 19 вересня 2025
Також уряд додав протоколи Конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду членів ВККС до переліку відкритих даних.
Уряд 10 вересня постановою №1151 вніс зміни до постанов, що регулюють набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.
Розпорядники інформації згідно з цим Положенням завантажують у формі відкритих даних набір даних, визначений у переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.
Порівняно з раніше чинною редакцію, уряд додав нових суб’єктів, які мають оприлюднювати дані – тепер це також Етична рада, яка відбирає членів Вищої ради правосуддя, а також Дорадча група експертів, яка перевіряє кандидатів до КСУ.
Крім того, Кабмін розширив перелік інформації, яку має оприлюднювати у формі відкритих даних Вища рада правосуддя. Наприклад, це будуть також і протоколи Конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду членів ВККС та інформація про перебіг та результати конкурсу на зайняття посади члена ВККС.
Також слід зауважити, що відповідно до постанови усі розпорядники, тобто, і Етична рада, і Дорадча група експертів мають також формувати відкриті дані про:
- Звіти, зокрема щодо задоволення запитів на інформацію
- Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги
- Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації тощо.
Отже, за новою постановою Конституційний Суд України має оприлюднювати:
- акти КСУ за результатами конституційного провадження
- Перелік ухвал, прийнятих у справах, у яких конституційне провадження не завершилося
- акти КСУ з організаційних питань
- порядки денні органів КСУ
- інформація про конституційні подання, конституційні звернення, конституційні скарги, що надійшли до КСУ, та стан їх розгляду
Дорадча група експертів (з відбору суддів КСУ) має оприлюднювати наступні дані:
- Інформація про склад Дорадчої групи експертів
- Порядки денні засідань Дорадчої групи експертів
- Протоколи (рішення) Дорадчої групи експертів
- Інформація про перебіг та результати оцінки моральних якостей і рівня компетентності у сфері права кандидатів на посади суддів Конституційного Суду України
Державна судова адміністрація
- Реквізити для сплати судового збору
- Єдиний державний реєстр судових рішень
- Судова статистика (річні звіти про здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами)
- Перелік судів із зазначенням коду згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження та адрес електронної пошти
- Інформація щодо стадій розгляду судових справ
- Список судових справ, призначених до розгляду
- Відомості про справи про банкрутство
- Протоколи автоматизованого розподілу судових справ між суддями
- Звіти про автоматизований розподіл судових справ між суддями
- Інформація про надходження судового збору
Етична рада (яка відбирає членів Вищої ради правосуддя)
- Інформація про склад Етичної ради
- Інформація про членів Етичної ради-доповідачів, призначених для оцінювання діючих членів Вищої ради правосуддя та кандидатів
- Порядки денні засідань Етичної ради
- Рішення Етичної ради Інформація про перебіг та результати встановлення відповідності кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя критерію професійної етики та доброчесності
Вища рада правосуддя
- Рішення Вищої ради правосуддя, зокрема її органів (з фіксацією результатів відкритого поіменного голосування, крім випадків проведення голосування у спеціальному приміщенні (нарадчій кімнаті)
- Проекти порядків денних засідань Вищої ради правосуддя (та її дисциплінарних палат)
- Інформація про автоматизований розподіл справ (зокрема дисциплінарних скарг) між членами Вищої ради правосуддя та дисциплінарними інспекторам
- Інформація про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності
- Реєстр повідомлень суддів про втручання у здійснення правосуддя
- Інформація про склад Конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду членів ВККС
- Інформація про склад Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів ВРП та його заступника, дисциплінарного інспектора ВРП
- Протоколи Конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду членів ВККС
- Протоколи Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя та його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя
- Проекти порядків денних засідань Конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
- Проекти порядків денних засідань Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя та його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя
- Інформація про перебіг та результати конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
- Інформація про перебіг та результати конкурсів на зайняття посад керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника, дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя
Вища кваліфікаційна комісія суддів
- Рішення ВККС
- Інформація про прогнозовану кількість вакантних посад суддів на поточний рік
- Інформація про кількість посад суддів у судах, у тому числі вакантних
- Інформація про результати кваліфікаційного іспиту в межах процедури добору кандидатів на посаду судді
- Рейтингові списки кандидатів на посаду судді (зокрема в рамках добору та конкурсів на зайняття вакантних посад)
- Список кандидатів, зарахованих до резерву на заміщення вакантних посад суддів
- Реєстр декларацій родинних зв’язків та доброчесності
- Перелік питань, що виносяться для розгляду на засіданні ВККС
- Інформація про результати кваліфікаційного оцінювання суддів
- Список суддів
- Відомості щодо ефективності здійснення судочинства суддями
- Інформація про автоматизований розподіл справ (документів) між членами ВККС.
