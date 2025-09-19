Кабмін додав Етичну раду і Дорадчу групу експертів до суб’єктів, які мають оприлюднювати відкриті дані

Також уряд додав протоколи Конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду членів ВККС до переліку відкритих даних.

Уряд 10 вересня постановою №1151 вніс зміни до постанов, що регулюють набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

Розпорядники інформації згідно з цим Положенням завантажують у формі відкритих даних набір даних, визначений у переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

Порівняно з раніше чинною редакцію, уряд додав нових суб’єктів, які мають оприлюднювати дані – тепер це також Етична рада, яка відбирає членів Вищої ради правосуддя, а також Дорадча група експертів, яка перевіряє кандидатів до КСУ.

Крім того, Кабмін розширив перелік інформації, яку має оприлюднювати у формі відкритих даних Вища рада правосуддя. Наприклад, це будуть також і протоколи Конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду членів ВККС та інформація про перебіг та результати конкурсу на зайняття посади члена ВККС.

Також слід зауважити, що відповідно до постанови усі розпорядники, тобто, і Етична рада, і Дорадча група експертів мають також формувати відкриті дані про:

Звіти, зокрема щодо задоволення запитів на інформацію

Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги

Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації тощо.

Отже, за новою постановою Конституційний Суд України має оприлюднювати:

акти КСУ за результатами конституційного провадження

Перелік ухвал, прийнятих у справах, у яких конституційне провадження не завершилося

акти КСУ з організаційних питань

порядки денні органів КСУ

інформація про конституційні подання, конституційні звернення, конституційні скарги, що надійшли до КСУ, та стан їх розгляду

Дорадча група експертів (з відбору суддів КСУ) має оприлюднювати наступні дані:

Інформація про склад Дорадчої групи експертів

Порядки денні засідань Дорадчої групи експертів

Протоколи (рішення) Дорадчої групи експертів

Інформація про перебіг та результати оцінки моральних якостей і рівня компетентності у сфері права кандидатів на посади суддів Конституційного Суду України

Державна судова адміністрація

Реквізити для сплати судового збору

Єдиний державний реєстр судових рішень

Судова статистика (річні звіти про здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами)

Перелік судів із зазначенням коду згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження та адрес електронної пошти

Інформація щодо стадій розгляду судових справ

Список судових справ, призначених до розгляду

Відомості про справи про банкрутство

Протоколи автоматизованого розподілу судових справ між суддями

Звіти про автоматизований розподіл судових справ між суддями

Інформація про надходження судового збору

Етична рада (яка відбирає членів Вищої ради правосуддя)

Інформація про склад Етичної ради

Інформація про членів Етичної ради-доповідачів, призначених для оцінювання діючих членів Вищої ради правосуддя та кандидатів

Порядки денні засідань Етичної ради

Рішення Етичної ради Інформація про перебіг та результати встановлення відповідності кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя критерію професійної етики та доброчесності

Вища рада правосуддя

Рішення Вищої ради правосуддя, зокрема її органів (з фіксацією результатів відкритого поіменного голосування, крім випадків проведення голосування у спеціальному приміщенні (нарадчій кімнаті)

Проекти порядків денних засідань Вищої ради правосуддя (та її дисциплінарних палат)

Інформація про автоматизований розподіл справ (зокрема дисциплінарних скарг) між членами Вищої ради правосуддя та дисциплінарними інспекторам

Інформація про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності

Реєстр повідомлень суддів про втручання у здійснення правосуддя

Інформація про склад Конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду членів ВККС

Інформація про склад Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів ВРП та його заступника, дисциплінарного інспектора ВРП

Протоколи Конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду членів ВККС

Протоколи Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя та його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя

Проекти порядків денних засідань Конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Проекти порядків денних засідань Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя та його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя

Інформація про перебіг та результати конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Інформація про перебіг та результати конкурсів на зайняття посад керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника, дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя

Вища кваліфікаційна комісія суддів

Рішення ВККС

Інформація про прогнозовану кількість вакантних посад суддів на поточний рік

Інформація про кількість посад суддів у судах, у тому числі вакантних

Інформація про результати кваліфікаційного іспиту в межах процедури добору кандидатів на посаду судді

Рейтингові списки кандидатів на посаду судді (зокрема в рамках добору та конкурсів на зайняття вакантних посад)

Список кандидатів, зарахованих до резерву на заміщення вакантних посад суддів

Реєстр декларацій родинних зв’язків та доброчесності

Перелік питань, що виносяться для розгляду на засіданні ВККС

Інформація про результати кваліфікаційного оцінювання суддів

Список суддів

Відомості щодо ефективності здійснення судочинства суддями

Інформація про автоматизований розподіл справ (документів) між членами ВККС.

Автор: Наталя Мамченко

