Кабмин исключил из плана реформы органов правопорядка пункт об образовании «внешнего независимого органа», ответственного за дисциплинарные процедуры

Исключенный пункт плана реформы предусматривал подачу законопроекта об образовании внешнего независимого органа, ответственного за дисциплинарные процедуры и рассмотрение жалоб на вмешательство в деятельность работников органов правопорядка.

Кабмин распоряжением №994-р внес изменения в План мероприятий, направленных на выполнение Комплексного стратегического плана реформирования органов правопорядка как части сектора безопасности и обороны Украины на 2023—2027 годы, утвержденного распоряжением Кабмина от 23 августа 2024 г. №792.

Так, правительство исключило в пункте 6.8 подпункт 6.8.1. В соответствии с ним планировалась разработка и подача в Верховную Раду законопроекта об образовании внешнего независимого органа, ответственного за дисциплинарные процедуры и рассмотрение жалоб на вмешательство в деятельность работников органов правопорядка. Ответственными за это были определены МВД, Офис Генерального прокурора (с согласия), Национальная полиция, БЭБ, Минфин и тому подобное.

Так, в III квартале 2025 года в Верховной Раде должен был появиться законопроект, которым образуется внешний независимый орган, ответственный за дисциплинарные процедуры и рассмотрение жалоб на вмешательство в деятельность работников органов правопорядка.

В то же время следует заметить, что 29 августа правительством в лице МВД в парламенте был зарегистрирован законопроект 13713 о внесении изменений в Дисциплинарный устав Национальной полиции относительно усовершенствования порядка проведения служебных расследований и обеспечения независимости дисциплинарных комиссий.

Он предусматривает создание и функционирование двух типов дисциплинарных комиссий: для проведения служебных расследований согласно сведениям о нарушении полицейскими служебной дисциплины; по рассмотрению вопросов о нарушении полицейскими прав человека или гражданина. Также в законопроекте МВД предлагает включить представителей общественности в состав дисциплинарных комиссий по правам человека осуществляется с учетом принципа пропорциональности.

Автор: Наталя Мамченко

