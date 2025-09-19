Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін виключив з плану реформи органів правопорядку пункт про утворення «зовнішнього незалежного органу», відповідального за дисциплінарні процедури

07:30, 19 вересня 2025
Виключений пункт плану реформи передбачав подання законопроекту щодо утворення зовнішнього незалежного органу, відповідального за дисциплінарні процедури та розгляд скарг на втручання в діяльність працівників органів правопорядку.
Кабмін виключив з плану реформи органів правопорядку пункт про утворення «зовнішнього незалежного органу», відповідального за дисциплінарні процедури
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін розпорядженням №994-р вніс зміни до Плану заходів, спрямованих на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023—2027 роки, затвердженого розпорядженням Кабміну від 23 серпня 2024 р. №792.

Так, уряд виключив у пункті 6.8 підпункт 6.8.1. Відповідно до нього планувалося розроблення та подання до Верховної Ради законопроекту щодо утворення зовнішнього незалежного органу, відповідального за дисциплінарні процедури та розгляд скарг на втручання в діяльність працівників органів правопорядку. Відповідальними за це були визначені МВС, Офіс Генерального прокурора (за згодою), Національна поліція, БЕБ, Мінфін тощо.

Так, у ІІІ кварталі 2025 року у Верховній Раді мав з’явитися законопроект, яким утворюється зовнішній незалежний орган, відповідальний за дисциплінарні процедури та розгляд скарг на втручання в діяльність працівників органів правопорядку.

Водночас слід зауважити, що 29 серпня урядом в особі МВС у парламенті було зареєстровано законопроект 13713 про внесення змін до Дисциплінарного статуту Національної поліції щодо вдосконалення порядку проведення службових розслідувань та забезпечення незалежності дисциплінарних комісій.

Він передбачає створення та функціонування двох типів дисциплінарних комісій: для проведення службових розслідувань згідно з відомостями про порушення поліцейськими службової дисципліни; з розгляду питань щодо порушення поліцейськими прав людини або громадянина. Також у законопроекті МВС пропонує включити представників громадськості до складу дисциплінарних комісій з прав людини здійснюється з урахуванням принципу пропорційності.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився про стягнення з особи понесених органом досудового розслідування процесуальних витрат

У касаційній скарзі прокурор вказав, що суди попередніх інстанцій при закритті провадження через втрату чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, безпідставно стягнули з обвинуваченого на користь держави витрати на судові експертизи.

Проведення огляду місця події до внесення відомостей до ЄРДР не призводить до визнання доказів сторони обвинувачення недопустимими – Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що прийняття постанови про призначення групи прокурорів на наступний день після вказаних слідчих дій не свідчить про порушення норм КПК під час їх проведення.

Кабмін додав Етичну раду і Дорадчу групу експертів до суб’єктів, які мають оприлюднювати відкриті дані

Також уряд додав протоколи Конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду членів ВККС до переліку відкритих даних.

Чи зможуть громадяни вимагати видалення персональних даних з системи соцсфери та дізнатися про операції з їх даними – про що йдеться у прийнятому законі

Виходячи з формулювань закону, запитувати про маніпуляції з персональними даними зможе орган з питань захисту персональних даних, а не власник цих даних.

Кабмін виключив з плану реформи органів правопорядку пункт про утворення «зовнішнього незалежного органу», відповідального за дисциплінарні процедури

Виключений пункт плану реформи передбачав подання законопроекту щодо утворення зовнішнього незалежного органу, відповідального за дисциплінарні процедури та розгляд скарг на втручання в діяльність працівників органів правопорядку.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду