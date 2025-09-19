Кабмін виключив з плану реформи органів правопорядку пункт про утворення «зовнішнього незалежного органу», відповідального за дисциплінарні процедури

Виключений пункт плану реформи передбачав подання законопроекту щодо утворення зовнішнього незалежного органу, відповідального за дисциплінарні процедури та розгляд скарг на втручання в діяльність працівників органів правопорядку.

Кабмін розпорядженням №994-р вніс зміни до Плану заходів, спрямованих на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023—2027 роки, затвердженого розпорядженням Кабміну від 23 серпня 2024 р. №792.

Так, уряд виключив у пункті 6.8 підпункт 6.8.1. Відповідно до нього планувалося розроблення та подання до Верховної Ради законопроекту щодо утворення зовнішнього незалежного органу, відповідального за дисциплінарні процедури та розгляд скарг на втручання в діяльність працівників органів правопорядку. Відповідальними за це були визначені МВС, Офіс Генерального прокурора (за згодою), Національна поліція, БЕБ, Мінфін тощо.

Так, у ІІІ кварталі 2025 року у Верховній Раді мав з’явитися законопроект, яким утворюється зовнішній незалежний орган, відповідальний за дисциплінарні процедури та розгляд скарг на втручання в діяльність працівників органів правопорядку.

Водночас слід зауважити, що 29 серпня урядом в особі МВС у парламенті було зареєстровано законопроект 13713 про внесення змін до Дисциплінарного статуту Національної поліції щодо вдосконалення порядку проведення службових розслідувань та забезпечення незалежності дисциплінарних комісій.

Він передбачає створення та функціонування двох типів дисциплінарних комісій: для проведення службових розслідувань згідно з відомостями про порушення поліцейськими службової дисципліни; з розгляду питань щодо порушення поліцейськими прав людини або громадянина. Також у законопроекті МВС пропонує включити представників громадськості до складу дисциплінарних комісій з прав людини здійснюється з урахуванням принципу пропорційності.

Автор: Наталя Мамченко

