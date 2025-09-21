Кто имеет право на досрочный уход на пенсию за вредные условия труда

Человек, имеющий 10 лет стажа работы во вредных условиях и 25 лет страхового стажа, может выйти на пенсию по возрасту на льготных условиях после достижения определенного возраста.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Некоторые украинцы могут воспользоваться правом досрочного ухода на пенсию, в частности из-за вредных условий труда.

Пенсионный фонд объясняет, что наличие стажа работы во вредных условиях продолжительностью 10 лет и страхового стажа не менее 25 лет дает право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях по Списку №2 (Список №2 производств, работ, профессий, должностей и показателей на работах с вредными и трудными условиями труда, возрастом на льготных условиях) после достижения 55-летнего возраста.

Подтверждение права на льготное пенсионное обеспечение осуществляется на основании записей в трудовой книжке и уточняющих справок, которые выдают предприятия, учреждения, организации или их правопреемники (п. 20 Порядка подтверждения имеющегося стажа работы для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 12.08.1993 №637).

В справке должно быть указано: периоды работы, которые засчитываются в специальный стаж; профессия или должность; характер выполняемой работы; раздел, подраздел, пункт, наименование списков или их номера, куда включается этот период работы; первичные документы за время выполнения работы, на основании которых выдана такая справка.

Необходимость предоставления справки, уточняющей характер выполняемой работы, обусловлена, в частности, тем, что в трудовой книжке отсутствует информация о занятости в течение полного рабочего дня во вредных и тяжелых условиях труда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.