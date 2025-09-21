Хто має право на достроковий вихід на пенсію за шкідливі умови праці

Людина, яка має 10 років стажу роботи у шкідливих умовах та 25 років страхового стажу, може вийти на пенсію за віком на пільгових умовах після досягнення певного віку.

Деякі українці можуть скористатися правом дострокового виходу на пенсію, зокрема через шкідливі умови праці.

Пенсійний фонд пояснює, що наявність стажу роботи у шкідливих умовах тривалістю 10 років та страхового стажу не менше 25 років дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах за Списком №2 (Список №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах) після досягнення 55-річного віку.

Підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення здійснюється на підставі записів у трудовій книжці та уточнюючих довідок, які видають підприємства, установи, організації або їх правонаступники (п. 20 Порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 №637).

У довідці має бути вказано: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана така довідка.

Необхідність надання довідки, що уточнює характер виконуваної роботи, зумовлена, зокрема, тим, що у трудовій книжці відсутня інформація про зайнятість протягом повного робочого дня у шкідливих та важких умовах праці.

