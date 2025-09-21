Практика судов
Старый слив, из старой утечки базы Дия — депутат Железняк прокомментировал слив данных о 20 млн украинцев

11:06, 21 сентября 2025
Ярослав Железняк заявил, что утечка данных 20 млн украинцев, о которой сообщил Александр Федиенко, является старым сливом из базы Дия.
Как известно, депутат Александр Федиенко заявил, что в открытом доступе обнаружили файл с персональными данными более 20 миллионов граждан Украины.

В то же время другой народный депутат Ярослав Железняк заявил, что эта информация не является новой. По его словам, это "старый слив, из старой утечки базы Дия на 3,5 млн строк".

"Откровенно, но слабо понимаю в чем здесь такая новость у коллеги - это старый слив, из старой утечки базы "Дия" на 3,5 млн строк. Короче, это просто кусок уже давно слитой старой базы. Ничего нового здесь нет", - заявил он.

Напомним, Верховная Рада 18 сентября приняла в качестве закона законопроект Кабмина 11377 о Единой информационной системе социальной сферы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в этой информационной системе будет формироваться полная картина о гражданах, ведь к ней будут «стекаться» данные из разных реестров, от информации о ситуации с военным учетом, пересечением границы – к уплате налогов, наличию авто, квартир, земли, открытых исполнительных производств, женитьбе, разводу, рождению детей и т.д.

Как следует из редакции закона, который предлагал Раде принять комитет, человек сможет требовать удаления данных из системы – однако его запрос не обязательно должен быть удовлетворен:
«Субъект персональных данных имеет право подать запрос на источники получения его данных и требовать удаления информации, если ее сбор был осуществлен с нарушением законодательства».

