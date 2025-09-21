Практика судів
  1. В Україні

Старий злив, з старого витоку бази Дія — депутат Железняк прокоментував злив даних про 20 млн українців

11:06, 21 вересня 2025
Ярослав Железняк заявив, що витік даних 20 млн українців, про який повідомив Олександр Федієнко, є старим зливом з бази Дія.
Старий злив, з старого витоку бази Дія — депутат Железняк прокоментував злив даних про 20 млн українців
Фото: УНІАН
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, депутат Олександр Федієнко заявив, що у відкритому доступі виявили файл з персональними даними понад 20 мільйонів громадян України. 

Водночас інший народний депутат Ярослав Железняк, заявив, що ця інформація не є новою. За його словами, це "старий злив, з старого витоку бази Дія на 3,5 млн рядків". 

"Відверто, та слабо розумію в чому тут така новина у колеги - це старий злив, зі старого витоку бази "Дія" на 3,5 млн рядків. Коротше, це просто шматок вже давно злитої старої бази. Нічого нового тут немає", - заявив він. 

Нагадаємо, Верховна Рада 18 вересня прийняла як закон законопроект Кабміну 11377 про Єдину інформаційну систему соціальної сфери.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у цій інформаційній системі буде формуватися повна картина про громадян, адже до неї будуть «стікатися» дані з різних реєстрів, від інформації про ситуацію з військовим обліком, перетином нею кордону – до сплати податків, наявності авто, квартир, землі, відкритих виконавчих проваджень, одруження, розлучення, народження дітей тощо.

Як випливає з редакції закону, яку пропонував Раді прийняти комітет, людина зможе вимагати видалення даних із системи – однак її запит не обов’язково має бути задоволений:
«Суб'єкт персональних даних має право подати запит щодо джерел отримання його даних та вимагати видалення інформації, якщо її збирання було здійснено з порушенням законодавства».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій

Дія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи зможуть громадяни вимагати видалення персональних даних з системи соцсфери та дізнатися про операції з їх даними – про що йдеться у прийнятому законі

Виходячи з формулювань закону, запитувати про маніпуляції з персональними даними зможе орган з питань захисту персональних даних, а не власник цих даних.

У Раді заблокували підписання закону про створення двох нових спецсудів

Закон про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду поки не буде підписано – внесена блокуюча постанова.

Кабмін додав Етичну раду і Дорадчу групу експертів до суб’єктів, які мають оприлюднювати відкриті дані

Також уряд додав протоколи Конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду членів ВККС до переліку відкритих даних.

Добір на посади суддів місцевих судів – хто отримав допуск до виконання практичного завдання та коли відбудеться іспит

Виконання практичного завдання відбудеться з 7 по 31 жовтня.

Конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати – призначено перший іспит

1 жовтня кандидати на посади суддів Антикорупційного суду виконають тестування з історії української державності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області