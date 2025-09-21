Старий злив, з старого витоку бази Дія — депутат Железняк прокоментував злив даних про 20 млн українців

Ярослав Железняк заявив, що витік даних 20 млн українців, про який повідомив Олександр Федієнко, є старим зливом з бази Дія.

Фото: УНІАН

Як відомо, депутат Олександр Федієнко заявив, що у відкритому доступі виявили файл з персональними даними понад 20 мільйонів громадян України.

Водночас інший народний депутат Ярослав Железняк, заявив, що ця інформація не є новою. За його словами, це "старий злив, з старого витоку бази Дія на 3,5 млн рядків".

"Відверто, та слабо розумію в чому тут така новина у колеги - це старий злив, зі старого витоку бази "Дія" на 3,5 млн рядків. Коротше, це просто шматок вже давно злитої старої бази. Нічого нового тут немає", - заявив він.

Нагадаємо, Верховна Рада 18 вересня прийняла як закон законопроект Кабміну 11377 про Єдину інформаційну систему соціальної сфери.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у цій інформаційній системі буде формуватися повна картина про громадян, адже до неї будуть «стікатися» дані з різних реєстрів, від інформації про ситуацію з військовим обліком, перетином нею кордону – до сплати податків, наявності авто, квартир, землі, відкритих виконавчих проваджень, одруження, розлучення, народження дітей тощо.

Як випливає з редакції закону, яку пропонував Раді прийняти комітет, людина зможе вимагати видалення даних із системи – однак її запит не обов’язково має бути задоволений:

«Суб'єкт персональних даних має право подати запит щодо джерел отримання його даних та вимагати видалення інформації, якщо її збирання було здійснено з порушенням законодавства».

