Трамп перепутал Азербайджан с Камбоджей, перечисляя остановленные им войны

Дональд Трамп вспомнил Камбоджу вместо Азербайджана, когда пересчитывал войны, которые он остановил.

Президент США Дональд Трамп заявил, что остановил войну между Камбоджей и Арменией. Он подчеркнул, что конфликт якобы только начинался и мог иметь тяжелые последствия.

"У нас есть Камбоджа, Армения. У нас есть Косово, Сербия, Израиль, Иран, Египет, Эфиопия. Это красота, они построили ту маленькую дамбу в Эфиопии, которая является самой большой дамбой в мире", - сказал Трамп.

Отметим, что Армения вела боевые действия с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, но Трамп перепутал государства, назвав вместо Азербайджана Камбоджу.

