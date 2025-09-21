Практика судов
Трамп перепутал Азербайджан с Камбоджей, перечисляя остановленные им войны

10:30, 21 сентября 2025
Дональд Трамп вспомнил Камбоджу вместо Азербайджана, когда пересчитывал войны, которые он остановил.
Президент США Дональд Трамп заявил, что остановил войну между Камбоджей и Арменией. Он подчеркнул, что конфликт якобы только начинался и мог иметь тяжелые последствия.

"У нас есть Камбоджа, Армения. У нас есть Косово, Сербия, Израиль, Иран, Египет, Эфиопия. Это красота, они построили ту маленькую дамбу в Эфиопии, которая является самой большой дамбой в мире", - сказал Трамп.

Отметим, что Армения вела боевые действия с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, но Трамп перепутал государства, назвав вместо Азербайджана Камбоджу.

