Трамп переплутав Азербайджан із Камбоджею, перераховуючи зупинені ним війни

Дональд Трамп згадав Камбоджу замість Азербайджану, коли перераховував війни, які, за його словами, він зупинив.

Президент США Дональд Трамп заявив, що зупинив війну між Камбоджею та Вірменією. Він наголосив, що конфлікт нібито лише починався і міг мати тяжкі наслідки.

"У нас є Камбоджа, Вірменія. У нас є Косово, Сербія, Ізраїль, Іран, Єгипет, Ефіопія. Це краса, вони побудували ту маленьку дамбу в Ефіопії, яка є найбільшою дамбою у світі", - сказав Трамп.

Зазначимо, що Вірменія вела бойові дії з Азербайджаном у Нагірному Карабасі, але Трамп переплутав держави, назвавши замість Азербайджану Камбоджу.

