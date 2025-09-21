Женщина пыталась ввезти из Молдовы 22 новеньких iPhone 17 для продажи в Украине — фото

Пограничники обнаружили у пассажирки автобуса партию из 22 iPhone 17 и аксессуаров Apple стоимостью более 2 миллионов гривен, которые она пыталась незаконно ввезти в Украину.

Пограничники в пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» остановили попытку незаконной перевозки новеньких iPhone 17 через госграницу. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Так, сотрудники ГПСУ, реализуя информацию оперативных подразделений внутренней и собственной безопасности по Белгород-Днестровскому отряду, провели проверку рейсового автобуса сообщением Кишинёв–Одесса.

В вещах одной из пассажирок правоохранители обнаружили «яблочный» груз: 22 новеньких iPhone 17 разных моделей, смарт-часы и беспроводные наушники Apple.

Женщина объяснила, что приобрела технику в Италии и намеревалась реализовать её в Украине. Однако дорогостоящие устройства, общая сумма которых превышает 2 миллиона гривен, были изъяты в установленном законом порядке.

Таможенники составили протокол по ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

