В 2026 году прожиточный минимум для расчета окладов судей и прокуроров останется на уровне 2102 грн – проект бюджета

Правительство предлагает оставить 2102 грн для расчета окладов судей и прокуроров.

Прожиточный минимум в 2102 грн, который используется для расчета окладов судей и прокуроров, в 2026 году останется замороженным. Об этом свидетельствует проект государственного бюджета на 2026 год №14000, который Кабмин зарегистрировал в парламенте.

При этом обычный прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2026 году составит – 3328 грн.

Напомним, что прокурорам только недавно, с 1 августа 2025 года, подняли прожиточный минимум для расчета окладов с 1600 грн до 2102 грн (законопроектом 13439-3).

Как отмечает правительство, «с учетом положений Бюджетной декларации на 2026–2028 годы, одобренной постановлением Кабмина от 27 июня 2025 года №774, достигнутого уровня оплаты труда работников государственных органов и ограниченных объемов расходной части бюджета определяется, что размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, других работников государственных органов, а также работников налоговых и таможенных органов, устанавливается по состоянию на 31 декабря 2025 года».

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Пленум Верховного Суда 12 сентября 2025 года обратился в Конституционный Суд Украины касательно конституционности абз. 5 ч. 1 ст. 7 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», которым для расчета должностного оклада судьи установлен размер прожиточного минимума в 2102 гривны.

Впрочем, сейчас возникает и другой вопрос – принятие законопроектов о замене прожиточного минимума на расчетную величину для расчета окладов ряда категорий должностных лиц, в том числе – судей и прокуроров. Пленум Верховного Суда по этому поводу также предупредил законодателя о рисках соответствующих законопроектов 13467 и 13467-1 для судейской независимости.

В целом в проекте Государственного бюджета на 2026 год для обеспечения деятельности Офиса Генерального прокурора предусмотрены расходы в сумме 18,6 млрд грн (общий фонд – 18,6 млрд грн, специальный фонд – 9,9 млн грн). Из них на оплату труда с начислениями – 16,6 млрд грн (с учетом установления с 1 августа 2025 года прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, в размере 2102 гривны).

По статьям, связанным с обеспечением функционирования судов и деятельности судей, органов и учреждений системы правосудия, общий объем расходов предусмотрен в сумме 26,3 млрд грн, в том числе:

из общего фонда – 21,4 млрд грн, что на 100 млн грн больше по сравнению с 2025 годом;

из специального фонда – 4,9 млрд грн, что на 800 млн грн больше по сравнению с 2025 годом.

Не учтены предложения Высшего совета правосудия по статьям, связанным с обеспечением функционирования судов и деятельности судей, органов и учреждений системы правосудия, на общую сумму 16,2 млрд грн, в том числе на оплату труда с начислениями – 10,7 млрд грн.

В то же время в законопроекте «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», как отмечает Минфин, «с целью улучшения институциональной способности Высшего антикоррупционного суда» увеличен объем других текущих расходов ВАКС на 2,6 млн грн, а также предусмотрены расходы для создания и функционирования двух новых высших специализированных судов – Специализированного окружного административного суда (СОАС) и Специализированного апелляционного административного суда (СААС) – в объеме 2,9 млн гривен.

Также учтена в полном объеме потребность в капитальных расходах Высшего антикоррупционного суда и Высшего совета правосудия на проведение капитального ремонта здания, где будут размещаться дисциплинарные инспекторы, а также предусмотрены расходы для создания двух новых высших специализированных судов – Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Для остальных судов и органов системы правосудия объем других текущих расходов учтен в объемах, определенных Бюджетной декларацией на 2026–2028 годы.

Автор: Наталя Мамченко

