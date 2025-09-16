Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

У 2026 році прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів і прокурорів залишиться на рівні 2102 грн – проект бюджету

12:13, 16 вересня 2025
Уряд пропонує залишити 2102 грн для розрахунку окладів суддів і прокурорів.
У 2026 році прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів і прокурорів залишиться на рівні 2102 грн – проект бюджету
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прожитковий мінімум у 2102 грн, який використовується для розрахунку окладів суддів і прокурорів, в 2026 році залишиться замороженим. Про це свідчить проект державного бюджету на 2026 рік №14000, який зареєстрував Кабмін у парламенті.

При цьому звичайний прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2026 році складе – 3328 грн.

Нагадаємо, що прокурорам лише нещодавно, з 1 серпня 2025 року, підняли прожитковий мінімум для розрахунку окладів з 1600 грн до 2102 грн (законопроектом 13439-3).

Як зазначає уряд, «з урахуванням положень Бюджетної декларації на 2026–2028 роки, схваленої постановою Кабміну від 27 червня 2025 року №774, досягнутого рівня оплати праці працівників державних органів та обмежені обсяги видаткової частини бюджету визначається, що розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадового окладу прокурора окружної прокуратури, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, інших працівників державних органів, а також працівників податкових і митних органів, встановлюється станом на 31 грудня 2025 року».

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Пленум Верховного Суду 12 вересня 2025 року звернувся до Конституційного Суду України стосовно конституційності абз. 5 ч. 1 ст. 7 Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік», яким для розрахунку посадового окладу судді установлено розмір прожиткового мінімуму у 2102 гривні.

Втім, наразі виникає й інше питання – прийняття законопроектів про заміну прожиткового мінімуму на орудну величину для розрахунку окладів низки категорій посадовців, у тому числі – суддів і прокурорів. Пленум Верховного Суду з цього приводу також попередив законодавця про ризики відповідних законопроектів 13467 та 13467-1 для суддівської незалежності.

Загалом у проекті Державного бюджету на 2026 рік для забезпечення діяльності Офісу Генерального прокурора передбачені видатки в сумі 18,6 млрд грн (загальний фонд – 18,6 млрд грн, спеціальний фонд – 9,9 млн грн). З них на оплату праці з нарахуваннями – 16,6 млрд грн (з урахуванням встановлення з 1 серпня 2025 року прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, у розмірі 2 102 гривні).

По статтях, пов'язаних із забезпеченням функціонування судів і діяльності суддів, органів та установ системи правосуддя, загальний обсяг видатків передбачено у сумі 26,3 млрд грн, у тому числі:

  • із загального фонду – 21,4 млрд грн, що на 100 млн грн більше проти 2025 року;
  • із спеціального фонду – 4,9 млрд грн, що на 800 млн грн більше проти 2025 року.

Не враховано пропозиції Вищої ради правосуддя по статтях, пов'язаних із забезпеченням функціонування судів і діяльності суддів, органів та установ системи правосуддя, на загальну суму 16,2 млрд грн, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 10,7 млрд грн.

Водночас у законопроекті «Про Державний бюджет України на 2026 рік», як зазначає Мінфін, «з метою покращення інституційної спроможності Вищого антикорупційного суду» збільшено обсяг інших поточних видатків ВАКС на 2,6 млн грн, а також передбачені видатки для створення та функціонування двох нових вищих спеціалізованих судів – Спеціалізованого окружного адміністративного суду (СОАС) та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду (СААС) – в обсязі 2,9 млн гривень.

Також враховано у повному обсязі потребу у капітальних видатках Вищого антикорупційного суду та Вищої ради правосуддя на проведення капітального ремонту будівлі, де розміщуватимуться дисциплінарні інспектори, а також передбачені видатки для створення двох нових вищих спеціалізованих судів – Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Для решти судів та органів системи правосуддя обсяг інших поточних видатків враховано у обсягах, визначених Бюджетною декларацією на 2026-2028 роки.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші бюджет прокурор прожитковий мінімум

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Справи між судами будуть автоматично розподілятися по всій території України, незалежно від місця проживання сторін – Мін’юст

Міністр юстиції Герман Галущенко анонсував автоматичний розподіл справ між судами по всій території України, незалежно від місця проживання сторін, а також широке впровадження онлайн-розгляду.

Проект бюджету на 2026 рік передбачає утворення у міністерствах тимчасових проектних груп, яким будуть виплачувати окрему винагороду

Кабмін вирішив прописати утворення проектних груп у міністерствах в законопроекті про бюджет, а не на рівні підзаконних актів.

У 2026 році у держорганах, де провели класифікацію посад, визначені спецзаконами підвищувальні коефіцієнти та кратні розміри посадових окладів не застосовуються — проект бюджету

Як пояснює уряд, це означає «продовження у 2026 році оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, на умовах, запроваджених у 2024–2025 роках».

В Україні обліковується 768 тисяч невиконаних рішень суду щодо соцвиплат, на виконання яких треба виплатити 85,6 млрд грн

Також в уряді назвали фіскальним ризиком зростання обсягу видатків на пенсійні виплати за вислугу років військовослужбовцям, що може бути зумовлено демобілізацією у разі закінчення активних бойових дій та завершення воєнного стану.

Вища рада правосуддя внесла перше подання про призначення на посаду судді апеляційного суду, однак для ще одного переможця конкурсу все завершилося катастрофою

Для внесення подання на посаду судді, дисциплінарному інспектору ВРП Олегу Ільницькому не вистачило одного голосу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді