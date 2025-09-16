У 2026 році прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів і прокурорів залишиться на рівні 2102 грн – проект бюджету

Уряд пропонує залишити 2102 грн для розрахунку окладів суддів і прокурорів.

Прожитковий мінімум у 2102 грн, який використовується для розрахунку окладів суддів і прокурорів, в 2026 році залишиться замороженим. Про це свідчить проект державного бюджету на 2026 рік №14000, який зареєстрував Кабмін у парламенті.

При цьому звичайний прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2026 році складе – 3328 грн.

Нагадаємо, що прокурорам лише нещодавно, з 1 серпня 2025 року, підняли прожитковий мінімум для розрахунку окладів з 1600 грн до 2102 грн (законопроектом 13439-3).

Як зазначає уряд, «з урахуванням положень Бюджетної декларації на 2026–2028 роки, схваленої постановою Кабміну від 27 червня 2025 року №774, досягнутого рівня оплати праці працівників державних органів та обмежені обсяги видаткової частини бюджету визначається, що розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадового окладу прокурора окружної прокуратури, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, інших працівників державних органів, а також працівників податкових і митних органів, встановлюється станом на 31 грудня 2025 року».

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Пленум Верховного Суду 12 вересня 2025 року звернувся до Конституційного Суду України стосовно конституційності абз. 5 ч. 1 ст. 7 Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік», яким для розрахунку посадового окладу судді установлено розмір прожиткового мінімуму у 2102 гривні.

Втім, наразі виникає й інше питання – прийняття законопроектів про заміну прожиткового мінімуму на орудну величину для розрахунку окладів низки категорій посадовців, у тому числі – суддів і прокурорів. Пленум Верховного Суду з цього приводу також попередив законодавця про ризики відповідних законопроектів 13467 та 13467-1 для суддівської незалежності.

Загалом у проекті Державного бюджету на 2026 рік для забезпечення діяльності Офісу Генерального прокурора передбачені видатки в сумі 18,6 млрд грн (загальний фонд – 18,6 млрд грн, спеціальний фонд – 9,9 млн грн). З них на оплату праці з нарахуваннями – 16,6 млрд грн (з урахуванням встановлення з 1 серпня 2025 року прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, у розмірі 2 102 гривні).

По статтях, пов'язаних із забезпеченням функціонування судів і діяльності суддів, органів та установ системи правосуддя, загальний обсяг видатків передбачено у сумі 26,3 млрд грн, у тому числі:

із загального фонду – 21,4 млрд грн, що на 100 млн грн більше проти 2025 року;

із спеціального фонду – 4,9 млрд грн, що на 800 млн грн більше проти 2025 року.

Не враховано пропозиції Вищої ради правосуддя по статтях, пов'язаних із забезпеченням функціонування судів і діяльності суддів, органів та установ системи правосуддя, на загальну суму 16,2 млрд грн, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 10,7 млрд грн.

Водночас у законопроекті «Про Державний бюджет України на 2026 рік», як зазначає Мінфін, «з метою покращення інституційної спроможності Вищого антикорупційного суду» збільшено обсяг інших поточних видатків ВАКС на 2,6 млн грн, а також передбачені видатки для створення та функціонування двох нових вищих спеціалізованих судів – Спеціалізованого окружного адміністративного суду (СОАС) та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду (СААС) – в обсязі 2,9 млн гривень.

Також враховано у повному обсязі потребу у капітальних видатках Вищого антикорупційного суду та Вищої ради правосуддя на проведення капітального ремонту будівлі, де розміщуватимуться дисциплінарні інспектори, а також передбачені видатки для створення двох нових вищих спеціалізованих судів – Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Для решти судів та органів системи правосуддя обсяг інших поточних видатків враховано у обсягах, визначених Бюджетною декларацією на 2026-2028 роки.

Автор: Наталя Мамченко

