Прокурорам окружної прокуратури підвищать посадовий оклад з 40 тисяч грн до 52,5 тисяч грн — закон

13:02, 9 вересня 2025
Посадовий оклад в окружній прокуратурі пропонується встановити на рівні 52 550 грн –зміни до закону про бюджет на 2025 рік спрямовані на підпис Президенту.
Прийнятий в цілому як закон законопроект 13439-3 про зміни до Державного бюджету на 2025 рік 8 вересня спрямований на підпис Президенту. Як раніше аналізувала «Судово-юридична газета», цим законом збільшено розмір прожиткового мінімуму для розрахунку посадових окладів прокурорів.

Так, змінами до статті 7 закону про державний бюджет встановлено, що прожитковий мінімум, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, становить:

  • з 1 січня 2025 року по 31 липня 2025 року – 1600 грн
  • та з 1 серпня 2025 року по 31 грудня 2025 року – 2102 грн.

Отже, після вступу в силу закону «голий» посадовий оклад в окружній прокуратурі буде складати не 40 тисяч грн, а 52 550 грн.

Варто підкреслити, що при цьому бюджет прокуратури збільшувати не будуть – підвищення посадових окладів можливе в рамках існуючого бюджету.

Втім, одночасно цим законом встановили, що у 2025 році ці положення про підвищення розміру прожиткового мінімуму не є підставою для перегляду (перерахунку) раніше призначених пенсій прокурорам та видачі органами прокуратори довідок про розмір заробітної плати (грошового забезпечення), що враховується для перерахунку пенсії.

Нагадаємо, ще при підготовці бюджету на 2025 рік обговорювалося питання щодо підвищення цього прожиткового мінімуму для розрахунку окладів прокурорів до 2102 грн (тобто, до рівня, який застосовується для суддів, податківців, митників тощо). Про те, що цю ситуацію потрібно виправляти, неодноразово заявляло керівництво Офісу Генпрокурора.

Адже для низки інших органів, зокрема, для НАБУ, НАЗК, САП для розрахунку окладів використовується «звичайний» прожитковий мінімум в 3028 грн.

Також цим законом вдвічі збільшено фінансування для Мінцифри.

Так, наразі у Держбюджеті передбачено фінансування для Мінцифри у сумі 4,16 млрд грн. Відповідно до редакції, яку погодив бюджетний комітет, фінансування Мінцифри збільшиться до 8,59 млрд грн.

Автор: Наталя Мамченко

