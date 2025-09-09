Практика судов
Прокурорам окружной прокуратуры повысят должностной оклад с 40 тысяч грн до 52,5 тысяч грн — закон

13:02, 9 сентября 2025
Должностной оклад в окружной прокуратуре предлагается установить на уровне 52 550 грн – изменения в закон о бюджете на 2025 год направлены на подпись Президенту.
Принятый в целом как закон законопроект 13439-3 об изменениях в Государственный бюджет на 2025 год 8 сентября направлен на подпись Президенту. Как ранее анализировала «Судебно-юридическая газета», этим законом увеличен размер прожиточного минимума для расчета должностных окладов прокуроров.

Так, изменениями в статью 7 закона о государственном бюджете установлено, что прожиточный минимум, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, составляет:

  • с 1 января 2025 года по 31 июля 2025 года – 1600 грн
  • и с 1 августа 2025 года по 31 декабря 2025 года – 2102 грн.

Таким образом, после вступления в силу закона «голый» должностной оклад в окружной прокуратуре будет составлять не 40 тысяч грн, а 52 550 грн.

Стоит подчеркнуть, что при этом бюджет прокуратуры увеличивать не будут – повышение должностных окладов возможно в рамках существующего бюджета.

Впрочем, одновременно этим законом установили, что в 2025 году эти положения о повышении размера прожиточного минимума не являются основанием для пересмотра (перерасчета) ранее назначенных пенсий прокурорам и выдачи органами прокуратуры справок о размере заработной платы (денежного довольствия), которая учитывается для перерасчета пенсии.

Напомним, еще при подготовке бюджета на 2025 год обсуждался вопрос о повышении этого прожиточного минимума для расчета окладов прокуроров до 2102 грн (то есть, до уровня, который применяется для судей, налоговиков, таможенников и т. д.). О том, что эту ситуацию нужно исправлять, неоднократно заявляло руководство Офиса Генпрокурора.

Ведь для ряда других органов, в частности, для НАБУ, НАПК, САП для расчета окладов используется «обычный» прожиточный минимум в 3028 грн.

Также этим законом вдвое увеличено финансирование для Минцифры.

Так, сейчас в Госбюджете предусмотрено финансирование для Минцифры в сумме 4,16 млрд грн. В соответствии с редакцией, которую согласовал бюджетный комитет, финансирование Минцифры увеличится до 8,59 млрд грн.

Автор: Наталя Мамченко

