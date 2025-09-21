При каких обстоятельствах применяется админарест имущества налогоплательщика — объяснение налоговой

Арест имущества может быть применен, если налогоплательщик нарушает правила отчуждения находящегося в налоговом залоге имущества.

Налоговая служба сообщает, что административный арест имущества налогоплательщика является исключительным способом обеспечения исполнения налогоплательщиком его обязанностей, определённых законом.

Арест имущества может быть применён, если:

налогоплательщик нарушает правила отчуждения имущества, находящегося в налоговом залоге;

физическое лицо, имеющее налоговый долг, выезжает за границу;

налогоплательщик отказывается от проведения документальной или фактической проверки при наличии законных оснований для её проведения либо не допускает должностных лиц контролирующего органа;

отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление хозяйственной деятельности, а также в случае отсутствия регистраторов расчётных операций и/или программных регистраторов расчётных операций, зарегистрированных в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, определённых законодательством;

отсутствует регистрация лица как налогоплательщика в контролирующем органе, если такая регистрация является обязательной, либо когда налогоплательщик, получив налоговое уведомление или имеющий налоговый долг, совершает действия по вывозу имущества за пределы Украины, его сокрытию или передаче другим лицам;

налогоплательщик отказывается от проведения проверки состояния сохранности имущества, находящегося в налоговом залоге;

налогоплательщик не допускает налогового управляющего к составлению акта описи имущества, передаваемого в налоговый залог;

налогоплательщик (его должностные лица или лица, осуществляющие наличные расчёты и/или ведут деятельность, подлежащую лицензированию) отказывается от проведения в соответствии с требованиями налогового законодательства инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств (снятия остатков товарно-материальных ценностей, наличности);

нерезидент начинает и/или осуществляет хозяйственную деятельность через постоянное представительство на территории Украины без постановки на налоговый учёт, что подтверждается актом проверки.

Арест может быть наложен контролирующим органом на любое имущество налогоплательщика, кроме имущества, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с законом, а также средств на счёте налогоплательщика.

