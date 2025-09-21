В 4 классе ВНО не будет: школьники будут сдавать только ГИА — Сергей Бабак

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что после 4 класса школьники будут сдавать только государственную итоговую аттестацию (ГИА). ВНО на этом этапе обучения проводиться не будет.

«Любая современная система образования предусматривает итоговое оценивание на каждом этапе обучения: после начальной школы (4 класс), после базовой (9 класс) и после старшей (11/12 класс). Это обычная практика в мире – проверить, чего достигли дети на определенном этапе обучения, и нужно ли государству или школам что-то менять в программах», – объяснил Бабак.

Он напомнил, что ГИА в Украине проводилась всегда, кроме периодов пандемии COVID-19 и полномасштабного вторжения. Закон «О полном общем среднем образовании» от 2020 года закрепил проведение ГИА в 4, 9 и 11 классах. Для выпускников старшей школы аттестация проходила в форме ВНО, что позволяло одновременно получить аттестат и использовать результаты для поступления в вузы.

«Закон также позволил при необходимости проводить ГИА в 9 классе в форме ВНО, ведь после 9 класса многие дети поступают в заведения профессионального образования, а для этого честная и понятная система профориентации тоже важна. Согласно закону, ГИА после 4 класса может быть в любой форме, про ВНО там ни слова нет», – подчеркнул глава комитета.

По словам Бабака, во времена COVID-19, а затем и после начала войны Верховная Рада ежегодно принимала временные решения: ГИА отменялась, а ВНО заменялось на Национальный мультипредметный тест (НМТ). Это упрощало процедуры и уменьшало риски для детей, но государство перестало получать полную картину качества образования.

«И здесь мы возвращаемся к необходимости проводить ГИА. Без аттестации государство не видит реального среза результатов обучения и не может эффективно планировать изменения, например, в образовательных программах», – отметил он.

Бабак подчеркнул, что экзамены важны не только для государства, но и для родителей и учителей, ведь они позволяют вовремя выявлять пробелы в обучении.

«Что важно отметить в контексте публичных новостей этой недели. В 4 классе ВНО проводиться не будет. Планируется только государственная итоговая аттестация. Которая ни на что не будет влиять! Это исключительно мониторинговое исследование! И еще раз. Речь идет не о нововведении, а о восстановлении практики, которая существовала всегда», – подвел итог он.