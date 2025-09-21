Практика судов
  1. В Украине

В 4 классе ВНО не будет: школьники будут сдавать только ГИА — Сергей Бабак

14:46, 21 сентября 2025
В Украине после 4 класса учащиеся будут сдавать только государственную итоговую аттестацию (ГИА), а ВНО на этом этапе обучение не предусмотрено.
В 4 классе ВНО не будет: школьники будут сдавать только ГИА — Сергей Бабак
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что после 4 класса школьники будут сдавать только государственную итоговую аттестацию (ГИА). ВНО на этом этапе обучения проводиться не будет.

«Любая современная система образования предусматривает итоговое оценивание на каждом этапе обучения: после начальной школы (4 класс), после базовой (9 класс) и после старшей (11/12 класс). Это обычная практика в мире – проверить, чего достигли дети на определенном этапе обучения, и нужно ли государству или школам что-то менять в программах», – объяснил Бабак.

Он напомнил, что ГИА в Украине проводилась всегда, кроме периодов пандемии COVID-19 и полномасштабного вторжения. Закон «О полном общем среднем образовании» от 2020 года закрепил проведение ГИА в 4, 9 и 11 классах. Для выпускников старшей школы аттестация проходила в форме ВНО, что позволяло одновременно получить аттестат и использовать результаты для поступления в вузы.

«Закон также позволил при необходимости проводить ГИА в 9 классе в форме ВНО, ведь после 9 класса многие дети поступают в заведения профессионального образования, а для этого честная и понятная система профориентации тоже важна. Согласно закону, ГИА после 4 класса может быть в любой форме, про ВНО там ни слова нет», – подчеркнул глава комитета.

По словам Бабака, во времена COVID-19, а затем и после начала войны Верховная Рада ежегодно принимала временные решения: ГИА отменялась, а ВНО заменялось на Национальный мультипредметный тест (НМТ). Это упрощало процедуры и уменьшало риски для детей, но государство перестало получать полную картину качества образования.

«И здесь мы возвращаемся к необходимости проводить ГИА. Без аттестации государство не видит реального среза результатов обучения и не может эффективно планировать изменения, например, в образовательных программах», – отметил он.

Бабак подчеркнул, что экзамены важны не только для государства, но и для родителей и учителей, ведь они позволяют вовремя выявлять пробелы в обучении.

«Что важно отметить в контексте публичных новостей этой недели. В 4 классе ВНО проводиться не будет. Планируется только государственная итоговая аттестация. Которая ни на что не будет влиять! Это исключительно мониторинговое исследование! И еще раз. Речь идет не о нововведении, а о восстановлении практики, которая существовала всегда», – подвел итог он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

обучение школа образование

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Мы не можем допустить нивелирования институтов репутации и приватности»: Руслан Стефанчук призвал безотлагательно подготовить ко второму чтению законопроект о защите персональных данных

«Мы не можем допустить, чтобы в государстве произошло нивелирование двух фундаментальных демократических институтов — это институт репутации и институт приватности», — отметил Руслан Стефанчук.

В 2026 году прожиточный минимум для расчета окладов судей и прокуроров останется на уровне 2102 грн – проект бюджета

Правительство предлагает оставить 2102 грн для расчета окладов судей и прокуроров.

Проект бюджета на 2026 год предусматривает создание в министерствах временных проектных групп, которым будет выплачиваться отдельное вознаграждение

Кабмин решил прописать создание проектных групп в министерствах в законопроекте о бюджете, а не на уровне подзаконных актов.

Кабмин исключил из плана реформы органов правопорядка пункт об образовании «внешнего независимого органа», ответственного за дисциплинарные процедуры

Исключенный пункт плана реформы предусматривал подачу законопроекта об образовании внешнего независимого органа, ответственного за дисциплинарные процедуры и рассмотрение жалоб на вмешательство в деятельность работников органов правопорядка.

Смогут ли граждане требовать удаления персональных данных из системы соцсферы и узнать об операциях с их данными – о чем говорится в принятом законе

Исходя из формулировок закона, запрашивать о манипуляциях с персональными данными сможет орган по вопросам защиты персональных данных, а не владелец этих данных.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області