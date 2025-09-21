Практика судів
У 4 класі ЗНО не буде: школярі складатимуть лише ДПА — Сергій Бабак

14:46, 21 вересня 2025
В Україні після 4 класу учні складатимуть лише державну підсумкову атестацію (ДПА), а ЗНО на цьому етапі навчання не передбачене.
Голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що після 4 класу школярі складатимуть лише державну підсумкову атестацію (ДПА). ЗНО на цьому етапі навчання проводитися не буде.

«Будь-яка сучасна система освіти передбачає підсумкове оцінювання на кожному етапі навчання: після початкової школи (4 клас), після базової (9 клас) і після старшої (11/12 клас). Це звичайна практика у світі – перевірити, чого досягли діти на певному етапі навчання, і чи потрібно державі або школам щось змінювати в програмах», – пояснив Бабак.

Він нагадав, що ДПА в Україні проводилася завжди, окрім періодів пандемії COVID-19 та повномасштабного вторгнення. Закон «Про повну загальну середню освіту» від 2020 року закріпив проведення ДПА у 4, 9 і 11 класах. Для випускників старшої школи атестація мала форму ЗНО, що дозволяло одночасно отримати атестат і використати результати для вступу у виші.

«Закон також дозволив за потреби проводити ДПА у 9 класі у формі ЗНО, адже після 9 класу багато дітей вступають у заклади професійної освіти, а для цього чесна й зрозуміла система професійної орієнтації теж важлива. Згідно з законом, ДПА після 4 класу може бути в будь-якій формі, про ЗНО там ані слова немає», – наголосив голова комітету.

За словами Бабака, у часи COVID-19, а згодом і після початку війни Верховна Рада щороку ухвалювала тимчасові рішення: ДПА скасовувалася, а ЗНО замінювалося на Національний мультипредметний тест (НМТ). Це спрощувало процедури та зменшувало ризики для дітей, але держава перестала отримувати повну картину якості освіти.

«І тут ми повертаємося до потреби проводити ДПА. Без атестації держава не бачить реального зрізу результатів навчання і не може ефективно планувати зміни, наприклад, в освітніх програмах», – зазначив він.

Бабак наголосив, що іспити важливі не тільки для держави, а й для батьків і вчителів, адже дозволяють вчасно виявляти прогалини у навчанні.

«Що важливо зазначити в контексті публічних новин цього тижня. У 4 класі ЗНО проводитися не буде. Планується тільки державна підсумкова атестація. Яка ні на що не впливатиме! Це виключно моніторингове дослідження! І ще раз. Мова йде не про нововведення, а про відновлення практики, яка існувала завжди», – підсумував він.

