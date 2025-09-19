Практика судов
«Мы не можем допустить нивелирования институтов репутации и приватности»: Руслан Стефанчук призвал безотлагательно подготовить ко второму чтению законопроект о защите персональных данных

13:32, 19 сентября 2025
«Мы не можем допустить, чтобы в государстве произошло нивелирование двух фундаментальных демократических институтов — это институт репутации и институт приватности», — отметил Руслан Стефанчук.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук перед принятием законопроекта 11377 о сборе персональных данных в Единую систему социальной сферы призвал парламентский Комитет по правам человека безотлагательно подготовить к рассмотрению законопроект 8153 о защите персональных данных.

«Я с коллегами являюсь автором законопроекта о защите персональных данных, новая редакция которого является отражением европейского стандарта защиты персональных данных, так называемого GDPR. Поэтому я прошу Комитет по защите прав человека безотлагательно подготовить ко второму чтению проголосованный в первом чтении законопроект о защите персональных данных.

Мы не можем допустить, чтобы в государстве произошло нивелирование двух фундаментальных демократических институтов — это институт репутации и институт приватности. Я считаю, что мы заслуживаем европейских норм в части нашего стремления к Европейскому Союзу, в том числе и на защиту нашего privacy», — отметил он.

Отметим, что законопроект 8153 был подан Русланом Стефанчуком вместе с коллегами еще в октябре 2022 года. В 2023 году свои замечания к нему предоставил Офис Совета Европы относительно соотношения законопроекта с Конвенцией Совета Европы о защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных (Конвенция 108+) и Общим регламентом ЕС о защите данных (GDPR). В ноябре 2024 года он был принят в первом чтении.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 18 сентября Верховная Рада приняла законопроект о создании Единой системы социальной сферы, который содержит определенные проблемные вопросы, в частности, относительно права лица на удаление его персональных данных, относительно объема запрашиваемых другими лицами данных, операций с персональными данными граждан, которые не обращались за социальной помощью к государству, и т. д.

Автор: Наталя Мамченко

