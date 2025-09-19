«Ми не можемо допустити нівеляції інститутів репутації і приватності»: Руслан Стефанчук закликав невідкладно підготувати до другого читання законопроект про захист персональних даних

«Ми не можемо допустити, щоб в державі відбулась нівеляція двох фундаментальних демократичних інститутів – це інститут репутації і інститут приватності» – зазначив Руслан Стефанчук.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук перед прийняттям законопроекту 11377 про збір персональних даних в Єдину систему соціальної сфери закликав парламентський Комітет з прав людини невідкладно підготувати до розгляду законопроект 8153 про захист персональних даних.

«Я з колегами є автором законопроекту про захист персональних даних, нова редакція, яка є віддзеркаленням європейського стандарту захисту персональних даних, так званого GDPR. Тому я прошу Комітет з захисту прав людини невідкладно підготувати до другого читання проголосований в першому читанні законопроект про захист персональних даних.

Ми не можемо допустити, щоб в державі відбулась нівеляція двох фундаментальних демократичних інститутів – це інститут репутації та інститут приватності. Я вважаю, що ми заслуговуємо на європейські норми в частині нашого прагнення до Європейського Союзу, в тому числі і на захист нашого privacy» – зазначив він.

Зазначимо, що законопроект 8153 був поданий Русланом Стефанчуком разом з колегами ще у жовтні 2022 року. В 2023 році свої зауваження до нього надав Офіс Ради Європи щодо співвідношення законопроекту з Конвенцією Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних (Конвенція 108+) та Загальним регламентом ЄС про захист даних (GDPR). У листопаді 2024 року його прийняли в першому читанні.

Як писала «Судово-юридична газета», 18 вересня Верховна Рада прийняла законопроект про створення Єдиної системи соціальної сфери, який містить певні проблемні питання, зокрема стосовно права особи на видалення її персональних даних, стосовно об’єму запитуваних іншими особами даних, операцій з персональними даними громадян, які не зверталися за соціальною допомогою до держави тощо.

Автор: Наталя Мамченко

