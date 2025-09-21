Практика судов
КНДР готовится к масштабному военному параду, который может посетить Си Цзиньпин

14:27, 21 сентября 2025
Северная Корея планирует провести масштабный военный парад по случаю 80-летия создания Трудовой партии.
КНДР готовится к масштабному военному параду, который может посетить Си Цзиньпин
Северная Корея готовится к проведению масштабного военного парада по случаю 80-летия основания правящей Трудовой партии. Вероятно, в мероприятии примет участие лидер Китая Си Цзиньпин. Об этом сообщает Yonhap.

КНДР отмечает годовщину основания Трудовой партии 10 октября. Традиционно каждые пять и десять лет дата сопровождается масштабными военными парадами.

По данным издания, масштабы подготовки к военному параду превышают уровень последних лет.

Последний раз парад в КНДР состоялся в сентябре 2023 года по случаю 75-й годовщины основания страны.

Ожидается, что в этом году в мероприятии примут участие иностранные чиновники.

