КНДР готовится к масштабному военному параду, который может посетить Си Цзиньпин

Северная Корея планирует провести масштабный военный парад по случаю 80-летия создания Трудовой партии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Северная Корея готовится к проведению масштабного военного парада по случаю 80-летия основания правящей Трудовой партии. Вероятно, в мероприятии примет участие лидер Китая Си Цзиньпин. Об этом сообщает Yonhap.

КНДР отмечает годовщину основания Трудовой партии 10 октября. Традиционно каждые пять и десять лет дата сопровождается масштабными военными парадами.

По данным издания, масштабы подготовки к военному параду превышают уровень последних лет.

Последний раз парад в КНДР состоялся в сентябре 2023 года по случаю 75-й годовщины основания страны.

Ожидается, что в этом году в мероприятии примут участие иностранные чиновники.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.