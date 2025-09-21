КНДР готується до масштабного військового параду, який може відвідати Сі Цзіньпін

Північна Корея планує провести масштабний військовий парад з нагоди 80-ї річниці створення Трудової партії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Північна Корея готується до проведення масштабного військового параду з нагоди 80-ї річниці заснування правлячої Трудової партії. Ймовірно, у заході візьме участь лідер Китаю Сі Цзіньпін. Про це повідомляє Yonhap.

КНДР святкує річницю заснування Трудової партії 10 жовтня. Традиційно кожні п’ять та десять років ця дата супроводжується масштабними військовими парадами.

За даними видання, масштаби підготовки до військового параду перевищують рівень останніх років.

Востаннє великий парад у КНДР відбувся у вересні 2023 року з нагоди 75-ї річниці заснування країни.

Очікується, що цього року в заході візьмуть участь іноземні високопосадовці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.