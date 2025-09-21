Практика судів
КНДР готується до масштабного військового параду, який може відвідати Сі Цзіньпін

14:27, 21 вересня 2025
Північна Корея планує провести масштабний військовий парад з нагоди 80-ї річниці створення Трудової партії.
Північна Корея готується до проведення масштабного військового параду з нагоди 80-ї річниці заснування правлячої Трудової партії. Ймовірно, у заході візьме участь лідер Китаю Сі Цзіньпін. Про це повідомляє Yonhap.

КНДР святкує річницю заснування Трудової партії 10 жовтня. Традиційно кожні п’ять та десять років ця дата супроводжується масштабними військовими парадами. 

За даними видання, масштаби підготовки до військового параду перевищують рівень останніх років.

Востаннє великий парад у КНДР відбувся у вересні 2023 року з нагоди 75-ї річниці заснування країни.

Очікується, що цього року в заході візьмуть участь іноземні високопосадовці.

КНДР

