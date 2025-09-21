Практика судов
На Буковине бывший пограничник организовал схему переправки военнообязанных за 6500 евро

15:40, 21 сентября 2025
В Черновицкой области разоблачили схему незаконной переправки лиц через границу, организованную 29-летним жителем Берегомета вместе с сообщником.
На Буковине разоблачили канал незаконной переправки людей через госграницу. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

По данным следствия, организатором оказался 29-летний житель поселка Берегомет, бывший пограничник. За 6500 евро он планировал переправить «клиента» через границу на участке ответственности ВПС «Красноильск».

Правоохранители задержали организатора во время получения денег.

Также был разоблачен его 23-летний сообщник, который должен был доставить «клиента» к границе.

Кроме того, правоохранители уже задокументировали факт незаконной переправки «клиента» этим же организатором, который привлек в качестве проводников двух жителей поселка Красноильск за вознаграждение 5000 евро.

Организатор был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время документирования преступления он пытался уничтожить полученные неправомерные средства.

Ему и его сообщнику сообщено о подозрении. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению указанного преступления.

Судебно-юридическая газета

