На Буковині колишній прикордонник організував схему переправлення військовозобов’язаних за 6500 євро

У Чернівецькій області викрили схему незаконного переправлення осіб через кордон, організовану 29-річним мешканцем Берегомета разом зі спільником.

На Буковині викрили канал незаконного переправлення осіб через держкордон. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

За даними слідства, організатором виявився 29-річний мешканець селища Берегомет, колишній прикордонник. За 6500 євро він планував переправити «клієнта» через кордон на ділянці відповідальності ВПС «Красноїльськ».

Правоохоронці затримали організатора під час отримання коштів.

Також викрито і його 23-річного спільника, який мав доставити «клієнта» до кордону.

Крім того, правоохоронці вже задокументували факт незаконного переправлення «клієнта» цим же організатором, який залучив як провідників двох мешканців селища Красноїльськ за винагороду 5000 євро.

Організатора затримано в порядку ст. 208 КПК України. Під час документування злочину він намагався знищити одержані неправомірні кошти.

Йому та його спільнику повідомлено про підозру. Встановлюються інші причетні особи до вчинення вказаного злочину.

