Пособие по безработице: когда начинают выплачивать и какие суммы предусмотрены — разъяснение

Украинцы, потерявшие работу в 2025 году, могут рассчитывать на государственную поддержку.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба занятости ответила на самые распространенные вопросы о пособии по безработице в 2025 году.

Когда начинают выплачивать пособие по безработице?

Выплаты назначаются с первого дня после получения статуса безработного. Подать заявление можно за 5 минут, а статус предоставляется сразу. Это делает процесс оформления максимально быстрым.

Каков минимальный размер пособия по безработице?

Минимальное пособие в 2025 году составляет 1500 грн. Его получают:

молодежь до 35 лет без страхового стажа;

граждане, уволенные за систематические нарушения трудовой дисциплины (прогулы, кражи, другие грубые нарушения).

Для тех, кто имеет минимальный страховой стаж, выплата выше — 3600 грн.

Как определяется размер выплат для застрахованных лиц?

Сумма зависит от средней зарплаты и страхового стажа:

до 3 лет – 50%;

3–6 лет – 55%;

6–12 лет – 60%;

12–18 лет – 65%;

18–24 лет – 70%;

24–30 лет – 75%;

свыше 30 лет – 80%.

Максимальный размер пособия ограничен — до 8000 грн в месяц (по состоянию на 1 января 2025 года).

Какова продолжительность выплат в период военного положения?

Общий срок — до 90 календарных дней.

Для граждан предпенсионного возраста — до 360 дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.