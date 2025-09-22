Пособие по безработице: когда начинают выплачивать и какие суммы предусмотрены — разъяснение

Государственная служба занятости ответила на самые распространенные вопросы о пособии по безработице в 2025 году.
Когда начинают выплачивать пособие по безработице?
Выплаты назначаются с первого дня после получения статуса безработного. Подать заявление можно за 5 минут, а статус предоставляется сразу. Это делает процесс оформления максимально быстрым.
Каков минимальный размер пособия по безработице?
Минимальное пособие в 2025 году составляет 1500 грн. Его получают:
Для тех, кто имеет минимальный страховой стаж, выплата выше — 3600 грн.
Как определяется размер выплат для застрахованных лиц?
Сумма зависит от средней зарплаты и страхового стажа:
Максимальный размер пособия ограничен — до 8000 грн в месяц (по состоянию на 1 января 2025 года).
Какова продолжительность выплат в период военного положения?
Общий срок — до 90 календарных дней.
Для граждан предпенсионного возраста — до 360 дней.
