Пособие по безработице: когда начинают выплачивать и какие суммы предусмотрены — разъяснение

13:11, 22 сентября 2025
Украинцы, потерявшие работу в 2025 году, могут рассчитывать на государственную поддержку.
Государственная служба занятости ответила на самые распространенные вопросы о пособии по безработице в 2025 году.

Когда начинают выплачивать пособие по безработице?

Выплаты назначаются с первого дня после получения статуса безработного. Подать заявление можно за 5 минут, а статус предоставляется сразу. Это делает процесс оформления максимально быстрым.

Каков минимальный размер пособия по безработице?

Минимальное пособие в 2025 году составляет 1500 грн. Его получают:

  • молодежь до 35 лет без страхового стажа;
  • граждане, уволенные за систематические нарушения трудовой дисциплины (прогулы, кражи, другие грубые нарушения).

Для тех, кто имеет минимальный страховой стаж, выплата выше — 3600 грн.

Как определяется размер выплат для застрахованных лиц?

Сумма зависит от средней зарплаты и страхового стажа:

  • до 3 лет – 50%;
  • 3–6 лет – 55%;
  • 6–12 лет – 60%;
  • 12–18 лет – 65%;
  • 18–24 лет – 70%;
  • 24–30 лет – 75%;
  • свыше 30 лет – 80%.

Максимальный размер пособия ограничен — до 8000 грн в месяц (по состоянию на 1 января 2025 года).

Какова продолжительность выплат в период военного положения?

Общий срок — до 90 календарных дней.

Для граждан предпенсионного возраста — до 360 дней.

трудовые отношения

