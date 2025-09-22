Практика судів
  1. В Україні

Допомога по безробіттю: коли починають виплачувати та які суми передбачені — роз’яснення

13:11, 22 вересня 2025
Українці, які втратили роботу у 2025 році, можуть розраховувати на державну підтримку.
Допомога по безробіттю: коли починають виплачувати та які суми передбачені — роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба зайнятості відповіла на найпоширеніші запитання щодо допомоги по безробіттю у 2025 році.

Коли починають виплачувати допомогу по безробіттю?

Виплати призначаються з першого дня після набуття статусу безробітного. Подати заяву можна за 5 хвилин, а статус надається одразу. Це робить процес оформлення максимально швидким.

Який мінімальний розмір допомоги по безробіттю?

Мінімальна допомога у 2025 році становить 1500 грн. Її отримують:

  • молодь до 35 років без страхового стажу;
  • громадяни, звільнені через систематичні порушення трудової дисципліни (прогули, крадіжки, інші грубі порушення).

Для тих, хто має мінімальний страховий стаж, виплата більша — 3600 грн.

Як визначається розмір виплат для застрахованих осіб?

Сума залежить від середньої зарплати та страхового стажу:

  • до 3 років – 50%;
  • 3–6 років – 55%;
  • 6–12 років – 60%;
  • 12–18 років – 65%;
  • 18–24 років – 70%;
  • 24–30 років – 75%;
  • понад 30 років – 80%.

Максимальний розмір допомоги обмежений — до 8000 грн на місяць (станом на 1 січня 2025 року).

Яка тривалість виплат у період воєнного стану?

Загальний термін — до 90 календарних днів.

Для громадян передпенсійного віку — до 360 днів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді заблокували підписання закону про збір персональних даних громадян з усіх реєстрів до Єдиної системи соціальної сфери

Закону про Єдину систему соціальної сфери, куди будуть «стікатися» персональні дані громадян з реєстру військовозобов’язаних, електронної системи охорони здоров’я, реєстрів авто і нерухомості, щодо перетину кордону та сплати податків, поки не буде підписаний – внесена блокуюча постанова.

Командири зможуть надавати додаткову відпустку військовослужбовцям – набрав чинності закон

Кожен військовослужбовець отримає гарантовану відпустку на 15 днів із 30 календарних днів щорічної основної відпустки, інші 15 днів надаватимуться залежно від можливостей у конкретному підрозділі.

Військовослужбовців ТЦК забризкали газом на вулиці, а потім розбили їм автомобіль – що вирішив суд

Мешканець Одеської області, який «контратакував» представників ТЦК та СП при спробі його затримання, отримав штраф у розмірі 850 гривень.

З січня по липень 2025 року ЄСПЛ ухвалено 86 рішень у справах проти України на суму більше 119 млн грн – уряд

Мінфін попередив про фіскальні ризики для бюджету через необхідність виплачувати кошти за рішеннями Європейського суду з прав людини проти України.

«Забороняти народному депутату суміщати діяльність – дурниця»: Третьякова нагадала про свій законопроект

Галина Третьякова вважає, що незалежність народного депутата має забезпечуватися як оплатою, так і можливістю суміщати роботу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео