Допомога по безробіттю: коли починають виплачувати та які суми передбачені — роз’яснення

Українці, які втратили роботу у 2025 році, можуть розраховувати на державну підтримку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба зайнятості відповіла на найпоширеніші запитання щодо допомоги по безробіттю у 2025 році.

Коли починають виплачувати допомогу по безробіттю?

Виплати призначаються з першого дня після набуття статусу безробітного. Подати заяву можна за 5 хвилин, а статус надається одразу. Це робить процес оформлення максимально швидким.

Який мінімальний розмір допомоги по безробіттю?

Мінімальна допомога у 2025 році становить 1500 грн. Її отримують:

молодь до 35 років без страхового стажу;

громадяни, звільнені через систематичні порушення трудової дисципліни (прогули, крадіжки, інші грубі порушення).

Для тих, хто має мінімальний страховий стаж, виплата більша — 3600 грн.

Як визначається розмір виплат для застрахованих осіб?

Сума залежить від середньої зарплати та страхового стажу:

до 3 років – 50%;

3–6 років – 55%;

6–12 років – 60%;

12–18 років – 65%;

18–24 років – 70%;

24–30 років – 75%;

понад 30 років – 80%.

Максимальний розмір допомоги обмежений — до 8000 грн на місяць (станом на 1 січня 2025 року).

Яка тривалість виплат у період воєнного стану?

Загальний термін — до 90 календарних днів.

Для громадян передпенсійного віку — до 360 днів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.