Допомога по безробіттю: коли починають виплачувати та які суми передбачені — роз’яснення

Державна служба зайнятості відповіла на найпоширеніші запитання щодо допомоги по безробіттю у 2025 році.
Коли починають виплачувати допомогу по безробіттю?
Виплати призначаються з першого дня після набуття статусу безробітного. Подати заяву можна за 5 хвилин, а статус надається одразу. Це робить процес оформлення максимально швидким.
Який мінімальний розмір допомоги по безробіттю?
Мінімальна допомога у 2025 році становить 1500 грн. Її отримують:
Для тих, хто має мінімальний страховий стаж, виплата більша — 3600 грн.
Як визначається розмір виплат для застрахованих осіб?
Сума залежить від середньої зарплати та страхового стажу:
Максимальний розмір допомоги обмежений — до 8000 грн на місяць (станом на 1 січня 2025 року).
Яка тривалість виплат у період воєнного стану?
Загальний термін — до 90 календарних днів.
Для громадян передпенсійного віку — до 360 днів.
