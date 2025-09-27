Мошенническая аренда: почему предоплата за квартиру может оставить вас без денег и жилья

В Украине распространяется мошенническая схема с псевдоарендой квартир, когда аферисты требуют предоплату за жилье, которого на самом деле не существует.

В Украине растет количество случаев мошенничества с арендой квартир: аферисты предлагают несуществующее жильё по привлекательной цене и исчезают после получения предоплаты. Об этом напоминает Киберполиция.

Как работает схема

Злоумышленники размещают объявления о квартире в удобном районе, с новым ремонтом и по цене ниже рыночной. Потенциальных арендаторов убеждают как можно скорее внести залог или предоплату якобы для бронирования жилья, аргументируя это высоким спросом.

Чтобы выглядеть убедительнее, мошенники могут отправлять поддельные документы или фотографии, скопированные из реальных объявлений. После получения денег «владелец» или «агент» исчезает, а на месте оказывается, что жилья не существует или оно занято другими людьми.

Кто в зоне риска

Чаще всего жертвами становятся люди, которые срочно ищут жильё или соглашаются на аренду без личного осмотра и официального договора. Риски значительно возрастают при использовании непроверенных платформ, общении только через мессенджеры и переводе денег на карту физического лица.

Как уберечься

Правоохранители советуют:

никогда не отправлять предоплату за квартиру, которую не видели лично;

требовать официальный договор аренды и документы на право собственности;

пользоваться только проверенными платформами для поиска жилья.

Также действует образовательный проект «КиберБрама» — онлайн-платформа с бесплатными тестами и советами по безопасному использованию цифровых сервисов.

Если вы стали жертвой

В случае подозрения на мошенничество стоит собрать все доказательства: скриншоты объявлений и переписки, банковские квитанции, контакты мошенника — и обратиться в полицию. Повторный контакт с аферистом или попытки вернуть деньги через сомнительные сервисы могут лишь усугубить ситуацию.

Правоохранители также призывают защищать свои аккаунты от взлома и блокировать каналы распространения враждебной пропаганды и дезинформации.

