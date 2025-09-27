Практика судів
  1. В Україні

Шахрайська оренда: чому передоплата за квартиру може залишити вас без грошей і житла

09:22, 27 вересня 2025
В Україні шириться шахрайська схема з псевдоорендою квартир, коли аферисти вимагають передоплату за житло, якого насправді не існує.
Шахрайська оренда: чому передоплата за квартиру може залишити вас без грошей і житла
Ілюстративне фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні зростає кількість випадків шахрайства з орендою квартир: аферисти пропонують неіснуюче житло за привабливою ціною та зникають після отримання передоплати. Про це нагадує Кіберполіція.

Як працює схема

Зловмисники розміщують оголошення про квартиру у зручному районі, з новим ремонтом та нижчою за ринкову ціною. Потенційних орендарів переконують внести завдаток або передоплату нібито для бронювання житла, аргументуючи це високим попитом.

Щоб виглядати переконливіше, шахраї можуть надсилати підроблені документи чи фото, скопійовані з реальних оголошень. Після отримання коштів «власник» або «агент» зникає, а на місці виявляється, що житла не існує або воно зайняте іншими людьми.

Хто в зоні ризику

Найчастіше жертвами стають люди, які шукають житло терміново або погоджуються на оренду без особистого огляду й офіційного договору. Ризики значно зростають при використанні неперевірених платформ, спілкуванні лише через месенджери та переказі коштів на картку фізичної особи.

Як уберегтися

Правоохоронці радять:

  • ніколи не надсилати передоплату за квартиру, яку не бачили особисто;
  • вимагати офіційний договір оренди та документи на право власності;
  • користуватися лише перевіреними платформами для пошуку житла.

Також діє освітній проєкт «КіберБрама» — онлайн-платформа з безкоштовними тестами та порадами з безпечного користування цифровими сервісами.

Якщо ви стали жертвою

У разі підозри на шахрайство варто зібрати всі докази: скріншоти оголошень та переписки, банківські квитанції, контакти шахрая — і звернутися до поліції. Повторний контакт із аферистом або спроби повернути гроші через сумнівні сервіси можуть лише погіршити ситуацію.

Правоохоронці також закликають захищати власні акаунти від зламу й блокувати канали поширення ворожої пропаганди та дезінформації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Цивільному кодексі пропонується передбачити право громадян на особистий герб

Фізична особа, особистий чи родовий герб якої незаконно використовується іншими особами, буде мати право вимагати припинення такого використання – зміни до Цивільного кодексу.

«Нас не можна тримати на кукані!», – відносини Комітету ВРУ з питань правової політики та Дорадчої групи експертів остаточно зайшли у глухий кут

Примирити народних депутатів та іноземних експертів заради призначення суддів КСУ по квоті парламенту спробує віце-прем’єр-міністр з питань євроінтеграції Тарас Качка.

Мін’юст виявив прогрес у виконанні держорганами Дорожньої карти з питань верховенства права – найбільше у сфері основоположних прав людини

Також у Міністерстві юстиції назвали прогресом надання членам Громадської ради доброчесності права повного доступу до матеріалів суддівського досьє.

Хто може стати новими дисциплінарними інспекторами Вищої ради правосуддя – список кандидатів

Діючі та колишні працівники апаратів Верховного Суду, апеляційних та місцевих судів, адвокат та науковець зі Львова отримали допуск до співбесід.

Єврокомісія запропонує Україні кредит у розмірі 140 млрд євро за рахунок заморожених російських активів

Ризик полягає в тому, що продовження санкцій проти РФ має одностайно ухвалюватися кожні 6 місяців, і якщо якась країна ЄС заблокує продовження, то капітали опиняться «на гачку» для погашення кредиту – тому Єврокомісія запропонувала змінити правила продовження санкцій з одностайного рішення на кваліфіковану більшість.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва