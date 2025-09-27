Шахрайська оренда: чому передоплата за квартиру може залишити вас без грошей і житла

В Україні шириться шахрайська схема з псевдоорендою квартир, коли аферисти вимагають передоплату за житло, якого насправді не існує.

В Україні зростає кількість випадків шахрайства з орендою квартир: аферисти пропонують неіснуюче житло за привабливою ціною та зникають після отримання передоплати. Про це нагадує Кіберполіція.

Як працює схема

Зловмисники розміщують оголошення про квартиру у зручному районі, з новим ремонтом та нижчою за ринкову ціною. Потенційних орендарів переконують внести завдаток або передоплату нібито для бронювання житла, аргументуючи це високим попитом.

Щоб виглядати переконливіше, шахраї можуть надсилати підроблені документи чи фото, скопійовані з реальних оголошень. Після отримання коштів «власник» або «агент» зникає, а на місці виявляється, що житла не існує або воно зайняте іншими людьми.

Хто в зоні ризику

Найчастіше жертвами стають люди, які шукають житло терміново або погоджуються на оренду без особистого огляду й офіційного договору. Ризики значно зростають при використанні неперевірених платформ, спілкуванні лише через месенджери та переказі коштів на картку фізичної особи.

Як уберегтися

Правоохоронці радять:

ніколи не надсилати передоплату за квартиру, яку не бачили особисто;

вимагати офіційний договір оренди та документи на право власності;

користуватися лише перевіреними платформами для пошуку житла.

Також діє освітній проєкт «КіберБрама» — онлайн-платформа з безкоштовними тестами та порадами з безпечного користування цифровими сервісами.

Якщо ви стали жертвою

У разі підозри на шахрайство варто зібрати всі докази: скріншоти оголошень та переписки, банківські квитанції, контакти шахрая — і звернутися до поліції. Повторний контакт із аферистом або спроби повернути гроші через сумнівні сервіси можуть лише погіршити ситуацію.

Правоохоронці також закликають захищати власні акаунти від зламу й блокувати канали поширення ворожої пропаганди та дезінформації.

