Назначают ли надбавку на уход за одиноким отцом, который воспитывает 6-летнего ребенка с инвалидностью и временно не работает — разъяснение

10:51, 27 сентября 2025
Прибавку по уходу могут предоставить отцу, который сам воспитывает ребенка с инвалидностью до 18 лет, при условии, что он действительно обеспечивает уход.
В Украине одинокие отцы имеют право на получение надбавки по уходу за ребёнком с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Такую помощь могут назначить независимо от того, работает, учится или проходит службу отец. Главным условием является фактическое осуществление ухода за ребёнком.

Соответствующая норма предусмотрена в Порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, утверждённом постановлением Кабинета Министров Украины от 3 февраля 2021 года №79.

Согласно этому документу, одиноким считается отец, который не состоит в браке с матерью ребёнка. Отцовство при этом должно быть подтверждено свидетельством о рождении или решением суда.

Таким образом, государство гарантирует социальную защиту и поддержку тем семьям, где воспитание и уход за ребёнком с инвалидностью осуществляет только отец.

Засчитывается ли в страховой стаж уход за ребёнком с инвалидностью после семи лет?

В Украине законодательством предусмотрено, что один из неработающих трудоспособных родителей, который осуществляет уход за ребёнком с инвалидностью (тяжело больным ребёнком, которому не установлена инвалидность) и получает соответствующую помощь, считается застрахованным лицом. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Согласно статье 14 указанного Закона, страхователем в таком случае выступает орган, который выплачивает помощь, надбавку или компенсацию за уход. Именно этот орган уплачивает единый взнос за лицо, которое осуществляет уход, и подаёт соответствующую отчётность в Реестр застрахованных лиц.

В то же время период ухода, в частности за ребёнком с инвалидностью, засчитывается в страховой стаж, если человек, который осуществляет уход:

является трудоспособным (не достиг пенсионного возраста и не является лицом с инвалидностью);

не работает в этот период;

получает помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством (например, помощь по уходу за лицом с инвалидностью с детства и ребёнком с инвалидностью до 18 лет, государственную социальную помощь на уход, компенсацию физическому лицу, которое предоставляет социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе).

