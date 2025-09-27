Чи призначають надбавку на догляд одинокому батьку, який виховує 6-річну дитину з інвалідністю та тимчасово не працює — роз’яснення

Надбавку на догляд можуть надати батькові, який сам виховує дитину з інвалідністю до 18 років, за умови що він справді забезпечує догляд.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд пояснив нюанси виплат на догляд за дітьми з інвалідністю.

В Україні одинокі батьки мають право на отримання надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років. Таку допомогу можуть призначити незалежно від того, чи працює, навчається або проходить службу батько. Головною умовою є фактичне здійснення догляду за дитиною.

Відповідна норма передбачена у Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 року №79.

Згідно з цим документом, одиноким вважається батько, який не перебуває у шлюбі з матір’ю дитини. Батьківство при цьому має бути підтверджене свідоцтвом про народження або рішенням суду.

Таким чином, держава гарантує соціальний захист і підтримку тим родинам, де виховання та догляд за дитиною з інвалідністю здійснює лише батько.

Чи зараховується до страхового стажу догляд за дитиною з інвалідністю після семи років?

В Україні законодавством передбачено, що один із непрацюючих працездатних батьків, який здійснює догляд за дитиною з інвалідністю (тяжко хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність) та отримує відповідну допомогу, вважається застрахованою особою. Про це нагадали у Пенсійному фонді.

Згідно зі статтею 14 зазначеного Закону, страхувальником у такому випадку виступає орган, який виплачує допомогу, надбавку чи компенсацію за догляд. Саме цей орган сплачує єдиний внесок за особу, яка здійснює догляд, та подає відповідну звітність до Реєстру застрахованих осіб.

Водночас період догляду, зокрема за дитиною з інвалідністю, зараховується до страхового стажу, якщо людина, яка здійснює догляд:

- є працездатною (не досягла пенсійного віку та не є особою з інвалідністю);

- не працює в такий період;

- отримує допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства (наприклад, допомогу на догляд за особою з інвалідністю з дитинства та дитиною з інвалідністю до 18 років, державну соціальну допомогу на догляд, компенсацію фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.