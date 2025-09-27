Практика судов
  1. В Украине

В каких случаях можно обратиться в суд без уплаты судебного сбора — разъяснение

14:09, 27 сентября 2025
Судебный сбор: что это такое и кто может не платить.
В каких случаях можно обратиться в суд без уплаты судебного сбора — разъяснение
Судебный сбор — это обязательный платеж, который взимается за подачу заявлений или жалоб в суд, за выдачу судами документов, а также в случае принятия отдельных судебных решений. Его размер и порядок уплаты регулирует Закон Украины «О судебном сборе». В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, когда уплачивается судебный сбор и кто имеет право на освобождение от него.

Уплачивается за подачу:

  • искового заявления
  • апелляционной или кассационной жалобы на судебное решение
  • заявления о пересмотре судебного решения в связи с новооткрытыми обстоятельствами
  • заявления о пересмотре судебных решений Верховным Судом
  • другие случаи, согласно ЗУ «О судебном сборе»

Кто может не уплачивать судебный сбор

Истцы:

  • по делам о взыскании заработной платы и восстановлении на работе
  • по делам о взыскании алиментов, увеличении их размера, оплате дополнительных расходов на ребенка, взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов и т. д.
  • по делам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью физического лица
  • по делам о возмещении материальных убытков, причиненных вследствие совершения уголовного правонарушения
  • граждане, отнесенные к 1-й и 2-й категориям пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы

Все категории указаны в статье 5 Закона Украины «О судебном сборе».

  • граждане, которые в случаях, предусмотренных законодательством, обратились с заявлениями в суд относительно защиты прав и интересов других лиц
  • лица с инвалидностью вследствие Второй мировой войны и семьи воинов (партизан), которые погибли или пропали без вести, а также приравненные к ним лица
  • лица с инвалидностью I и II групп, законные представители детей с инвалидностью и недееспособных лиц с инвалидностью
  • избиратели — по делам об уточнении списка избирателей
  • военнослужащие, военнообязанные и резервисты, призванные на учебные (или проверочные) и специальные сборы, — по делам, связанным с выполнением воинской обязанности, а также при выполнении служебных обязанностей
  • участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, Герои Украины — по делам, связанным с нарушением их прав

Все категории указаны в статье 5 Закона Украины «О судебном сборе».

 

