В каких случаях можно обратиться в суд без уплаты судебного сбора — разъяснение

Судебный сбор: что это такое и кто может не платить.

Судебный сбор — это обязательный платеж, который взимается за подачу заявлений или жалоб в суд, за выдачу судами документов, а также в случае принятия отдельных судебных решений. Его размер и порядок уплаты регулирует Закон Украины «О судебном сборе». В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, когда уплачивается судебный сбор и кто имеет право на освобождение от него.

Уплачивается за подачу:

искового заявления

апелляционной или кассационной жалобы на судебное решение

заявления о пересмотре судебного решения в связи с новооткрытыми обстоятельствами

заявления о пересмотре судебных решений Верховным Судом

другие случаи, согласно ЗУ «О судебном сборе»

Кто может не уплачивать судебный сбор

Истцы:

по делам о взыскании заработной платы и восстановлении на работе

по делам о взыскании алиментов, увеличении их размера, оплате дополнительных расходов на ребенка, взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов и т. д.

по делам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью физического лица

по делам о возмещении материальных убытков, причиненных вследствие совершения уголовного правонарушения

граждане, отнесенные к 1-й и 2-й категориям пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы

Все категории указаны в статье 5 Закона Украины «О судебном сборе».

граждане, которые в случаях, предусмотренных законодательством, обратились с заявлениями в суд относительно защиты прав и интересов других лиц

лица с инвалидностью вследствие Второй мировой войны и семьи воинов (партизан), которые погибли или пропали без вести, а также приравненные к ним лица

лица с инвалидностью I и II групп, законные представители детей с инвалидностью и недееспособных лиц с инвалидностью

избиратели — по делам об уточнении списка избирателей

военнослужащие, военнообязанные и резервисты, призванные на учебные (или проверочные) и специальные сборы, — по делам, связанным с выполнением воинской обязанности, а также при выполнении служебных обязанностей

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, Герои Украины — по делам, связанным с нарушением их прав

