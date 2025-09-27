Практика судов
  1. В мире
  2. / Общество

Сэм Альтман: К 2030 году ИИ превзойдет человека по уровню мышления

12:57, 27 сентября 2025
Гендиректор OpenAI заявил, что уже через несколько лет машины могут начать совершать научные открытия, которые человеку самостоятельно не под силу.
Сэм Альтман: К 2030 году ИИ превзойдет человека по уровню мышления
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман предполагает, что уже к концу этого десятилетия мир может столкнуться с появлением «суперинтеллекта» — системы, способной превзойти человека по уровню мышления. Об этом он рассказал в интервью Politico.

Когда появится суперинтеллект?

«Если к 2030 году у нас не будет моделей, которые смогут делать вещи, недоступные для человека, я буду очень удивлен», — заявил Альтман.

По его словам, прогресс в развитии ИИ идет чрезвычайно быстро: уже через несколько лет машины могут начать делать научные открытия, которые человеку самостоятельно не под силу.

Что будет с рабочими местами

Альтман признает: искусственный интеллект кардинально изменит рынок труда. Но речь идет не столько об исчезновении профессий, сколько об автоматизации значительной части повседневных задач.

«Я легко могу представить мир, где 30–40% экономических задач будет выполнять ИИ», — отметил он.

Станет ли ИИ «угрозой для человека»

Комментируя страхи, что суперинтеллект может относиться к людям как к «муравьям», Альтман привел позицию сооснователя OpenAI Ильи Сутскевера: «Я надеюсь, что AGI будет относиться к человечеству как любящий отец к своему ребенку».

В то же время он подчеркнул, что критически важно правильно «согласовать» искусственный интеллект с человеческими ценностями.

Образование будущего

Став отцом, Альтман убежден: ключевой навык, который понадобится детям в будущем мире, — это «умение учиться и быстро адаптироваться».

По его мнению, творчество, креативность и способность создавать новое всегда останутся за пределами машинных алгоритмов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

искусственный интеллект технологии ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд может изменить позицию относительно допустимости доказательств, полученных обвинением в результате временного доступа к вещам и документам в другом уголовном производстве

Коллегия КУС ВС решила отступить от предыдущей позиции о недопустимости доказательств, полученных путем временного доступа к вещам и документам из другого уголовного производства, с которыми они не объединялись и из которых не выделялись.

В Верховной Раде предлагают предоставлять народным депутатам государственную охрану в случае наличия угроз их жизни

Законопроектом предлагается разрешить народным депутатам инициировать вопрос о необходимости обеспечения их безопасности перед главой Верховной Рады в случае наличия угрозы жизни или здоровью.

Депутаты предлагают предусмотреть право граждан на информационное спокойствие

Под информационным спокойствием понимается право физического лица не отвечать на звонки, электронные письма, сообщения в мессенджерах в нерабочее время, выходные, праздничные дни, во время отпуска или вне времени, определенного договором.

Военнослужащих ТЦК забрызгали газом на улице, а затем разбили им автомобиль – что решил суд

Житель Одесской области, который «контратаковал» представителей ТЦК и СП при попытке его задержания, получил штраф в размере 850 гривен.

В Гражданском кодексе предлагается предусмотреть право граждан на личный герб

Физическое лицо, личный или родовой герб которого незаконно используется другими лицами, будет иметь право требовать прекращения такого использования – изменения в Гражданский кодекс.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва