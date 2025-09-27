Сэм Альтман: К 2030 году ИИ превзойдет человека по уровню мышления

Гендиректор OpenAI заявил, что уже через несколько лет машины могут начать совершать научные открытия, которые человеку самостоятельно не под силу.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман предполагает, что уже к концу этого десятилетия мир может столкнуться с появлением «суперинтеллекта» — системы, способной превзойти человека по уровню мышления. Об этом он рассказал в интервью Politico.

Когда появится суперинтеллект?

«Если к 2030 году у нас не будет моделей, которые смогут делать вещи, недоступные для человека, я буду очень удивлен», — заявил Альтман.

По его словам, прогресс в развитии ИИ идет чрезвычайно быстро: уже через несколько лет машины могут начать делать научные открытия, которые человеку самостоятельно не под силу.

Что будет с рабочими местами

Альтман признает: искусственный интеллект кардинально изменит рынок труда. Но речь идет не столько об исчезновении профессий, сколько об автоматизации значительной части повседневных задач.

«Я легко могу представить мир, где 30–40% экономических задач будет выполнять ИИ», — отметил он.

Станет ли ИИ «угрозой для человека»

Комментируя страхи, что суперинтеллект может относиться к людям как к «муравьям», Альтман привел позицию сооснователя OpenAI Ильи Сутскевера: «Я надеюсь, что AGI будет относиться к человечеству как любящий отец к своему ребенку».

В то же время он подчеркнул, что критически важно правильно «согласовать» искусственный интеллект с человеческими ценностями.

Образование будущего

Став отцом, Альтман убежден: ключевой навык, который понадобится детям в будущем мире, — это «умение учиться и быстро адаптироваться».

По его мнению, творчество, креативность и способность создавать новое всегда останутся за пределами машинных алгоритмов.

