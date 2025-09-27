Сем Альтман: До 2030 року ШІ перевершить людину за рівнем мислення

Гендиректор OpenAI заявив, що вже через кілька років машини можуть почати робити наукові відкриття, які людині самостійно не під силу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман припускає, що вже до кінця цього десятиліття світ може зіткнутися з появою «суперінтелекту» — системи, здатної перевершити людину за рівнем мислення. Про це він розповів в інтерв’ю Politico.

Коли з’явиться надінтелект?

«Якщо до 2030 року ми не матимемо моделей, які зможуть робити речі, недосяжні для людини, я буду дуже здивований», — заявив Альтман.

За його словами, прогрес у розвитку ШІ йде надзвичайно швидко: вже через кілька років машини можуть почати робити наукові відкриття, які людині самостійно не під силу.

Що буде з робочими місцями

Альтман визнає: штучний інтелект докорінно змінить ринок праці. Але йдеться не стільки про зникнення професій, скільки про автоматизацію значної частини щоденних завдань.

«Я легко можу уявити світ, де 30–40% економічних завдань виконуватиме ШІ», — зазначив він.

Чи стане ШІ «загрозою для людини»

Коментуючи страхи, що суперінтелект може ставитися до людей як до «мурах», Альтман навів позицію співзасновника OpenAI Іллі Сутскевера: «Я сподіваюся, що AGI ставитиметься до людства, як люблячий батько до своєї дитини».

Водночас він наголосив, що критично важливо правильно «вирівняти» штучний інтелект із людськими цінностями.

Освіта майбутнього

Ставши батьком, Альтман переконаний: ключова навичка, яка знадобиться дітям у майбутньому світі, — це «вміння вчитися і швидко адаптуватися».

На його думку, творчість, креативність і здатність створювати нове завжди залишаться поза межами машинних алгоритмів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.