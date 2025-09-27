У яких випадках можна звернутися до суду без сплати судового збору — роз’яснення

Судовий збір: що це таке та хто може не платити.

Судовий збір — це обов’язковий платіж, який справляється за подання заяв чи скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень. Його розмір і порядок сплати регулює Закон України «Про судовий збір». У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, коли сплачується судовий збір та хто має право на звільнення від нього.

Сплачується за подання:

позовної заяви

апеляційної чи касаційної скарги на судове рішення

заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами

заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом

інші випадки, відповідно до ЗУ «Про судовий збір»

Хто може не платити судовий збір

Позивачі:

у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі

у справах про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів тощо

у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи

у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення

громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб

особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти та прирівняні до них особи

особи з інвалідністю І та ІІ груп, законні представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю

виборці — у справах про уточнення списку виборців

військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, — у справах, пов’язаних з виконанням військового обов’язку, а також під час виконання службових обов’язків

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, Герої України — у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав

Всі категорії зазначені у статті 5 Закону України «Про судовий збір».

