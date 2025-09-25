Середній вік виходу суддів на пенсію – 53 роки, – Галина Третьякова

Раніше Галина Третьякова заявила, що в Україні низка категорій посадовців має право вийти на пенсію за вислугою, а не за віком, і це потрібно змінити.

Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова опублікувала порівняння віку виходу на пенсію різних категорій осіб.

Так, за її даними, загалом середній вік складає 54 роки. Одержувачів пенсії за віком – 59. Одержувачів пенсій за вислугу років – 53 роки. Суддів – 53 роки.

Щоправда, дані голова комітету використала інформацію за 2021 рік.

«Має ситуацію, у тому числі в судовій гілці влади, коли на пенсію виходять не за пенсійним віком, як всі громадяни, а за так звану вислугу. І це теж потрібно змінювати. Тому що всі громадяни, якщо ми кажемо про верховенство права, мають виходити на пенсію в один вік і з індексацією за однаковим механізмом.

Різниця має бути в коефіцієнті заміщення. Європейська хартія суддів каже, що цей коефіцієнт заміщення для суддів має складати стільки, щоб не стимулювати їх до хабарництва під час суддівської діяльності, і щоб вони спокійно виходили на пенсію, розуміючи, що держава їх буде підтримувати» – зазначила Галина Третьякова.

«Ми мусимо створити справедливу систему грошового забезпечення, доплат до грошового забезпечення за надмірну роботу і систему, яка би утримувала суддів в галузі» – вважає вона.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», аналогічну думку Третьякова висловила на засіданні ТСК Верховної Ради за участю Генерального прокурора Руслана Кравченка.

«Давайте зробимо так, щоб пенсійний вік у прокурорів не був 45. А, як у всіх громадян пенсійний вік – 60-65, в залежності від загального стажу.

Те, що коефіцієнт сьогодні, який є привілейований для прокурорів – 60%, у всіх громадян це 30, не сягає навіть 40. Це так званий коефіцієнт заміщення. Він закріплений для прокуратури.

Ми готові робити 70, 80, доробити кореляцію для суддів. Але робити це системно» – зазначила тоді Третьякова.

Нагадаємо, що наразі чекає розгляду у Верховній Раді законопроект 12278 про скасування спецпенсій для прокурорів, який комітет рекомендував до прийняття.

Також в Раді зареєстровано пакет законопроектів 13466, 13467, 13468, 13469, яким пропонується увести для розрахунку окладів суддів, прокурорів та інших посадовців орудну величину.

Слід зазначити, у 2025 році право на пенсію за віком мають особи:

у 60 років – за наявності не менше 32 років страхового стажу;

у 63 роки – за наявності від 22 до 32 років страхового стажу;

у 65 років – за наявності від 15 до 22 років страхового стажу.

Автор: Наталя Мамченко

