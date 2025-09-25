Середній вік виходу суддів на пенсію – 53 роки, – Галина Третьякова

Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова опублікувала порівняння віку виходу на пенсію різних категорій осіб.
Так, за її даними, загалом середній вік складає 54 роки. Одержувачів пенсії за віком – 59. Одержувачів пенсій за вислугу років – 53 роки. Суддів – 53 роки.
Щоправда, дані голова комітету використала інформацію за 2021 рік.
Нагадаємо, раніше Галина Третьякова заявила, що в Україні низка категорій посадовців має право вийти на пенсію за вислугою, а не за віком, і це потрібно змінити.
«Має ситуацію, у тому числі в судовій гілці влади, коли на пенсію виходять не за пенсійним віком, як всі громадяни, а за так звану вислугу. І це теж потрібно змінювати. Тому що всі громадяни, якщо ми кажемо про верховенство права, мають виходити на пенсію в один вік і з індексацією за однаковим механізмом.
Різниця має бути в коефіцієнті заміщення. Європейська хартія суддів каже, що цей коефіцієнт заміщення для суддів має складати стільки, щоб не стимулювати їх до хабарництва під час суддівської діяльності, і щоб вони спокійно виходили на пенсію, розуміючи, що держава їх буде підтримувати» – зазначила Галина Третьякова.
«Ми мусимо створити справедливу систему грошового забезпечення, доплат до грошового забезпечення за надмірну роботу і систему, яка би утримувала суддів в галузі» – вважає вона.
Як повідомляла «Судово-юридична газета», аналогічну думку Третьякова висловила на засіданні ТСК Верховної Ради за участю Генерального прокурора Руслана Кравченка.
«Давайте зробимо так, щоб пенсійний вік у прокурорів не був 45. А, як у всіх громадян пенсійний вік – 60-65, в залежності від загального стажу.
Те, що коефіцієнт сьогодні, який є привілейований для прокурорів – 60%, у всіх громадян це 30, не сягає навіть 40. Це так званий коефіцієнт заміщення. Він закріплений для прокуратури.
Ми готові робити 70, 80, доробити кореляцію для суддів. Але робити це системно» – зазначила тоді Третьякова.
Нагадаємо, що наразі чекає розгляду у Верховній Раді законопроект 12278 про скасування спецпенсій для прокурорів, який комітет рекомендував до прийняття.
Також в Раді зареєстровано пакет законопроектів 13466, 13467, 13468, 13469, яким пропонується увести для розрахунку окладів суддів, прокурорів та інших посадовців орудну величину.
Слід зазначити, у 2025 році право на пенсію за віком мають особи:
